Προανάκριση για τις συνθήκες του χθεσινού δυστυχήματος στον Στρυμονικό κόλπο διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού

Προανάκριση για τις συνθήκες του χθεσινού δυστυχήματος στον Στρυμονικό κόλπο, κατά το οποίο έχασε τη ζωή του ένας 56χρονος υπήκοος Βουλγαρίας, διενεργεί το Β' Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα, κατά τις μεσημβρινές ώρες χθες, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Καβάλας, της Ιερισσού και του Σταυρού από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ότι μία λέμβος είχε ανατραπεί και οι επιβαίνοντές της (δύο υπήκοοι Βουλγαρίας) βρίσκονταν στο νερό, στη θαλάσσια περιοχή των εκβολών του Στρυμονικού κόλπου. Στο σημείο έσπευσαν τρία αλιευτικά σκάφη, δύο περιπολικά οχήματα του ΛΣ από ξηράς, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο ένας εκ των επιβαινόντων, ηλικίας 56 ετών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ένα αλιευτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Σταυρού, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

Ο δεύτερος επιβαίνων, ηλικίας 51 ετών, εντοπίστηκε και διασώθηκε από πολίτη, ο οποίος είχε μεταβεί με ιστιοσανίδα προς παροχή συνδρομής. Στον άνδρα παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες από εθελοντές διασώστες και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Ροδολίβου Σερρών και στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας για περαιτέρω νοσηλεία.