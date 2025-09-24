ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ: Μέλη του Ρουβίκωνα σκαρφάλωσαν στο Προξενείο των ΗΠΑ

Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη, όταν μέλη της αναρχικής συλλογικότητας «Ρουβίκωνας» σκαρφάλωσαν στη σκαλωσιά που έχει αναπτυχθεί στο Εμπορικό Κέντρο «Πλατεία» και έφτασαν μέχρι τον όροφο όπου στεγάζεται το Προξενείο των ΗΠΑ.

Οι δράστες πέταξαν τρικάκια στην οδό Τσιμισκή, προκαλώντας αναστάτωση στους περαστικούς και κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης διεξάγεται με δυσκολία λόγω της παρουσίας περιπολικών και δυνάμεων ασφαλείας.

