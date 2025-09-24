Μ. Χρυσοχοΐδης: «70 νέοι αστυφύλακες θα ενισχύσουν την αστυνόμευση στους οικισμούς της Δυτικής Αττικής»

Για το πλέγμα αστυνόμευσης που έχει αναπτυχθεί στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, στο οποίο θα ενταχθεί και η ειδική ομάδα που θα περιπολεί στους καταυλισμούς Ρομά, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η αντιμετώπιση του εγκλήματος και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μίλησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90.1 FM».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης περιέγραψε ως «μάστιγα» την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις περιοχές της Δυτικής Αττικής με τη δράση εγκληματικών ομάδων που επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και μετάλλων, σε κλοπές, διαρρήξεις κλπ., ενώ αναφέρθηκε ακόμη και σε ζητήματα διατάραξης που προκαλούν ενόχληση στους πολίτες, αλλά και στο γεγονός ότι πολλοί από όσους συλλαμβάνονται στη Δυτική Αττική έδιναν «παρών» στα Τμήματα της περιοχής και παραβίαζαν τους όρους αποφυλάκισης.

Διαβάστε επίσης

Αναλυτικότερα, όπως τόνισε:

«Στη Δυτική Αττική σήμερα που μιλάμε είναι περίπου 2.000 αστυνομικοί, που περιπολούν στις περίπου 12 πόλεις της περιοχής... Κάποιοι αναρωτιούνται και λένε "γιατί γίνεται τώρα αυτό; δεν υπάρχουν μέσα στους οικισμούς αστυνομικοί;". Φυσικά και υπάρχουν, αλλά το νέο στοιχείο είναι ότι τώρα συγκροτούμε ομάδες [που θα αποτελούνται], κυρίως, από νέους αστυνομικούς... Σε πρώτη φάση θα είναι 70 και θα είναι νέοι αστυφύλακες, εκπαιδευμένοι, επιλεγμένοι ένας -ένας και μία-μία και στη συνέχεια θα είναι εκεί υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.... [θα είναι] ένστολοι, οπλισμένοι, εκπαιδευμένοι και θωρακισμένοι με οχήματα... Τους εκπαιδεύουμε ειδικά, ώστε να υπάρχει και διάλογος με τους ανθρώπους αυτούς μέσα στους οικισμούς... Επειδή είναι μια ιδιαίτερη και ιδιαίτερα επικίνδυνη δουλειά πρέπει αυτά τα παιδιά και πνευματικά και ψυχικά και σωματικά να είναι κατάλληλα... Αυτές οι ομάδες είναι επιχειρησιακές και θα είναι παρούσες μέσα στους οικισμούς σε καθημερινή βάση, σε 24ωρη λειτουργία».

Συμπλήρωσε πως, θα οριστούν και σημεία- "στέκια", όπου κάτοικοι των οικισμών θα μπορούν να τους υποβάλουν τα παράπονά τους, έτσι ώστε «να είναι πλήρης η ενσωμάτωσή τους στη ζωή των οικισμών αυτών».

«Η πολιτική είναι μια υπόθεση η οποία οφείλει να παίρνει αποφάσεις. Εγώ δεν είμαι στο υπουργείο για παρατηρητής, ούτε να περιγράφω τα προβλήματα. Είμαι εδώ για να διασφαλίσω την ασφάλεια των πόλεων, των συνοικιών, των γειτονιών και των ανθρώπων. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με αυτού του είδους την εγκληματικότητα», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.