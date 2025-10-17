ΠΡIΝ ΛΙΓΟ: Απόπειρα απόδρασης

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές λόγω απόπειρας απόδρασης στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλοδαπός κρατούμενος επιχείρησε να δραπετεύσει από τις φυλακές, ωστόσο η έγκαιρη αντίδραση του προσωπικού δεν άφησε περιθώρια να πετύχει το σκοπό του.

Οι σωφρονιστικοί κατάφεραν να τον συγκρατήσουν εντός του καταστήματος κράτησης, χωρίς να χρειαστεί να εμπλακεί η αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο κρατούμενος, ενώ βρισκόταν στον προαύλιο χώρο, επιχείρησε να πηδήξει τον μαντρότοιχο προκειμένου να διαφύγει.

Ο σκοπός τον εντόπισε άμεσα και σήμανε γενικό συναγερμό.

Αμέσως όλοι οι κρατούμενοι επιστράφηκαν στα κελιά τους και έγινε καταμέτρηση.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές της φυλακής.