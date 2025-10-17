PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

ΠΡIΝ ΛΙΓΟ: Απόπειρα απόδρασης

1
20:55 | 17/10/2025

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές λόγω απόπειρας απόδρασης  στις φυλακές Μαλανδρίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλοδαπός κρατούμενος  επιχείρησε να δραπετεύσει από τις φυλακές, ωστόσο η έγκαιρη αντίδραση του προσωπικού δεν άφησε περιθώρια να πετύχει το σκοπό του.

Διαβάστε επίσης

Οι σωφρονιστικοί κατάφεραν να τον συγκρατήσουν εντός του καταστήματος κράτησης, χωρίς να χρειαστεί να εμπλακεί η αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο κρατούμενος, ενώ βρισκόταν στον προαύλιο χώρο, επιχείρησε να πηδήξει τον μαντρότοιχο προκειμένου να διαφύγει.

Ο σκοπός τον εντόπισε άμεσα και σήμανε γενικό συναγερμό.

Αμέσως όλοι οι κρατούμενοι επιστράφηκαν στα κελιά τους και έγινε καταμέτρηση.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές της φυλακής.

 

ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΥΛΑΚΗ
Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis