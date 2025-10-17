Ο Μ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε την ενίσχυση Υπηρεσιών με 200 Αστυνομικούς

Σημεία Συνέντευξης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη στο Ρ/Φ ΣΚΑΪ 100.3, στην εκπομπή «Μια του Νότη, δυο του Χιώτη»

Την ενίσχυση των Υπηρεσιών της Τροχαίας με επιπλέον, περίπου, 200 αστυνομικούς ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του στο Ρ/Φ ΣΚΑΪ 100,3 και στην εκπομπή «Μια του Νότη, δυο του Χιώτη». Όπως είπε, θα ενισχυθεί με 130 άτομα η ΟΕΠΤΑ, η οποία οργανώνει μπλόκα στους δρόμους. Μάλιστα, τα 100 θα είναι γυναίκες αστυνομικοί οι οποίες και θα αναλάβουν το έργο της βεβαίωσης παραβάσεων για αλκοόλ, κράνος, υπερβολική ταχύτητα μέσα στην πόλη, «έτσι ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα, τα οποία δημιουργούν παραβατικότητα και δημιουργούν ατυχήματα», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε παραβάτες οδηγούς που επιδίδονται σε υπερβολική ταχύτητα και «ανεβάζουν» τις «επιδόσεις» τους στα social media. «Όλοι αυτοί τώρα έχουν μια καινούργια μόδα… μαζεύονται 20, 30, 50, 100 δίκυκλα μέσα σε δρόμους που έχουν μεγάλη κυκλοφορία όπως είναι και ο Κηφισός, η Αττική Οδός και κάνουν κόντρες… μέσα στη Βάρη τρέχει με 220 και το δείχνει στο Tik Tok. Οι άνθρωποι είναι σε παραλογισμό, είναι τόσο ανόητοι που δεν σέβονται τη ζωή των παιδιών μας, τη ζωή όλων μας… η συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων είναι αντικοινωνική… Και σε όλα αυτά υπάρχει απάντηση, πλέον, με αυστηρούς ελέγχους, με σχέδια επιχειρησιακά».

Σχετικά με το ζήτημα του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ανέφερε: «Θεωρώ ότι η απόφαση είναι σωστή και ταυτόχρονα μετρημένη, με την έννοια ότι αποκαθιστά το, εθνικά, αυτονόητο.. είναι ένα ιερό μνημείο, ένας ιερός τόπος, εθνικός τόπος. Σε ό,τι αφορά την αστυνομία, η αστυνομία αυτό που έκανε ως τώρα θα συνεχίσει να το κάνει. Δηλαδή, να διαχειρίζεται την ασφάλεια του μνημείου και περαιτέρω της ευρύτερης περιοχής».

Επανέλαβε, δε πως, «η ευθύνη διαχείρισης θα ανήκει στον Στρατό. Η ευθύνη για την τάξη και την ασφάλεια ανήκει στην Αστυνομία, όπως ανήκει όλη η Ελλάδα. Αυτό είναι το αυτονόητο. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό. Απλώς ανατίθεται στις Ένοπλες Δυνάμεις η διαχείριση αυτού του χώρου, η ευθύνη ίσως του πιο ιερού μνημείου της χώρας και του έθνους», είπε.

Και κατέληξε λέγοντας πως «γίνεται υπερβολικός θόρυβος για ένα θέμα που είναι τόσο αυτονόητο…Υπάρχει χώρα στον κόσμο ακόμα και αυτή που έχει μικρή ιστορία που δεν έχει μνημείο πεσόντων, που δεν έχει ένα σημείο αναφοράς που είναι εθνικό, κοινό, ιερό για όλους;». Ωστόσο, πρόσθεσε πως, «εδώ και κάποιους μήνες, με αφορμή το τραγικό περιστατικό των Τεμπών, έχει διαμορφωθεί εκεί ένας χώρος όπου χιλιάδες άνθρωποι με τον δικό του τρόπο ο καθένας πηγαίνουν να “προσκυνήσουν” ή να πενθήσουν την απώλεια τόσων ανθρώπων. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι αντιλήψεις που διαμορφώνονται. Διάβαζα ότι κάποιοι θέλουν να πάνε να κάνουν εκεί μία κατάληψη και μία διαδήλωση… Επιχειρούν κάποιοι, δηλαδή, να δώσουν μια πολιτική κόντρα για ένα πράγμα το οποίο είναι ιερό και κοινό. Γιατί πρέπει να κάνουμε πολιτική κόντρα για αυτό το θέμα τώρα;…. Αυτό το οποίο πρέπει να φροντίσουμε είναι να αποκαταστήσουμε ότι αρκεί ένας ιερός χώρος και κοινός για όλους μας».

Σχετικά με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στους καταυλισμούς Ρομά ο κ. Υπουργός, αφού ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ένα πολύ βαρύ κύμα εγκληματικότητας, το οποίο προέρχεται σε μεγάλο ποσοστό που ξεπερνάει το 70-75% από τη συγκεκριμένη κατηγορία, υπενθύμισε πως σε λίγες μέρες, μέσα στους οικισμούς εγκαθίστανται οι ένοπλοι, εκπαιδευμένοι αστυνομικοί, οι οποίοι, όπως είπε «θα κάνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι η πρόληψη, με περιπολίες μέσα στους οικισμούς, με διάλογο με τους πολίτες, εκεί τους ΡΟΜΑ πολίτες, αλλά ταυτόχρονα και σύνταξη δικογραφιών εκεί που βεβαιώνονται αδικήματα». Παράλληλα, επανέλαβε ότι «μέσα στους οικισμούς, προσλαμβάνουμε και 50 διαμεσολαβητές, οι οποίοι θα είναι μαζί με τους αστυνομικούς και θα έχουν τον ρόλο της επαφής με τους ανθρώπους, έτσι ώστε να λύνονται ειρηνικά, αποτρεπτικά πολλά προβλήματα, για να μην δημιουργούνται συγκρούσεις. Όμως, δεν υπάρχει πλέον απολύτως καμία περίπτωση να αναβληθεί ή να ανασταλεί ή να ανακοπεί αυτό».