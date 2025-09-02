«Pretty Ugly»: Η νέα δραματική σειρά του Hulu με πρωταγωνίστρια τη Χίλαρι Νταφ

Η σταρ της σειράς «How I Met Your Father», Χίλαρι Νταφ (Hilary Duff), επιστρέφει στο Hulu και ενώνει ξανά τις δυνάμεις της με την 20th Television για την παραγωγή του «Pretty Ugly».

Πρόκειται για μια δραματική σειρά, στην οποία θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς και χρέη εκτελεστικής παραγωγού.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Κίρκερ Μπάτλερ (Kirker Butler) και είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο μυθιστόρημα που έγραψε το 2015.

Σύμφωνα με το Deadline, η Χίλαρι Νταφ θα υποδυθεί τη Miranda Miller, μια πρώην «βασίλισσα» παιδικών καλλιστείων, η οποία σκοπεύει να κάνει την 10χρονη κόρη της, Bailey, την πιο επιτυχημένη διαγωνιζόμενη αντίστοιχων διαγωνισμών στις ΗΠΑ. Η ίδια ονειρεύεται συνεργασίες με εταιρείες καλλυντικών, νέα brands ομορφιάς, ίσως ακόμα και παρουσιάστρια σε μια τηλεοπτική εκπομπή.