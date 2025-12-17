Πού βρίσκονται οι πρώτες κάμερες με AI στην Αττική – Αρχίζουν να «γράφουν» παραβάτες

Οκτώ νέες κάμερες με τεχνολογία ΑΙ τοποθετούνται αυτές τις μέρες σε κομβικά σημεία της Αττικής και θα ξεκινήσουν, πριν το τέλος της χρονιάς, να καταγράφουν τους παραβάτες. Οι κλήσεις δεν θα αποσταλούν ακόμα, καθώς σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν πιλοτικά, ενώ από τις αρχές του 2026 θα ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία τους, με τοποθέτηση εκατοντάδων ακόμα απλών καμερών που θα εποπτεύουν την κυκλοφορία και θα καταγράφουν παραβάσεις και τυχόν τροχαία ατυχήματα.

Ήδη, από τον Οκτώβριο είχε διαρρεύσει το πλάνο για την τοποθέτηση αυτών των «έξυπνων» καμερών με τη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης.

Κάμερες με ΑΙ – Σε ποια σημεία βρίσκονται

Οι πρώτες 8 κάμερες θα τοποθετηθούν στη Λεωφόρο Συγγρού – συγκεκριμένα στις διασταυρώσεις με τις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου, Εφέσου και στο ύψος της Αγίας Φωτεινής – στη Λεωφόρο Μεσογείων (Χολαργό και Αγία Παρασκευή) και σε άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, όπως στο κέντρο της Αθήνας -και συγκεκριμένα στην Πανεπιστημίου και τη Βασιλίσσης Σοφίας. Επίσης, θα τοποθετηθεί στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού, αλλά και στα νότια προάστια, στη λεωφόρο Ποσειδώνος.

Πώς θα λειτουργούν οι «έξυπνες» κάμερες

Όταν το λογισμικό της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει μία παράβαση – για παράδειγμα αν ο οδηγός κοιτάζει το κινητό του – τότε η κάμερα θα τον φωτογραφίζει και η κλήση θα αποστέλλεται στη θυρίδα του στο gov.gr, αλλά και με SMS στο κινητό του. Μαζί με την κλήση, ο παραβάτης θα λαμβάνει και τη σχετική φωτογραφία, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ένσταση ηλεκτρονικά.

Συν τοις άλλοις, έχουν ήδη τοποθετηθεί 10 κάμερες σε λεωφορεία, στο πλαίσιο πιλοτικής λειτουργίας, οι οποίες καταγράφουν τα οχήματα που μπαίνουν στις λεωφορειολωρίδες, ενώ και η ΑΑΔΕ έχει αρχίσει να «χρησιμοποιεί» τις κάμερες που υπάρχουν στα διόδια των αυτοκινητοδρόμων για να εντοπίσει τα οχήματα που κυκλοφορούν, ενώ έχουν δηλωθεί σε ακινησία.

Νέο σύστημα με τις κλήσεις απευθείας στο Wallet

Ένα νέο σύστημα ελέγχου παραβάσεων ΚΟΚ τίθεται σε εφαρμογή, με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου να εξηγεί ότι οι οδηγοί θα ενημερώνονται άμεσα στο κινητό τους για τυχόν παραβάσεις, ενώ η κλήση θα εμφανίζεται λίγες ώρες αργότερα στο wallet.

Οι νέες κάμερες, εξοπλισμένες με εγκεκριμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, καταγράφουν τη στιγμή της παράβασης και θολώνουν ολόκληρο το περιβάλλον, επιτρέποντας να φαίνεται μόνο ο οδηγός, ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση για την ταυτότητα του παραβάτη.

Την ώρα που κάνεις παράβαση θα σου έρχεται μήνυμα ότι ελέγχεσαι για παράβαση και μετά από κάποιες ώρες το αστυνομικό όργανο επιβεβαιώνει την παράβαση, θα έρχεται στο wallet. Σου έρχεται και η φωτογραφία στο κινητό σου για να επιβεβαιώσεις ότι ήσουν εσύ ή έγινε κάποιο λάθος.

