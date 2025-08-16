Πότε πληρώνεται το επίδομα των 100 ευρώ

Το επίδομα 100 ευρώ εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχε στόχο την ενίσχυση της ισότητας και της συμπερίληψης στον χώρο εργασίας, μέσω τρίωρης κατάρτισης σε θέματα διαφορετικότητας και καταπολέμησης διακρίσεων.

Αν και θα πληρωνόταν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή και θα πραγματοποιηθεί εντός του Αυγούστου.

Όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σεμινάριο λαμβάνουν ήδη το εξής μήνυμα επιβεβαίωσης: «Πλέον πληροίτε τις προϋποθέσεις για να λάβετε επιδότηση, εφόσον είστε ανάμεσα στα πρώτα 80.000 άτομα που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι η επιλεξιμότητα καθορίζεται βάσει χρονικής προτεραιότητας».

Το επίδομα των 100 ευρώ αφορά αποκλειστικά μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που πληρούσαν τα εξής κριτήρια:

Να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Να διαθέτουν ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Να έχουν ενεργή εργασιακή σχέση κατά την υποβολή της αίτησης

Να διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό σε ελληνική τράπεζα (ΙΒΑΝ)

Από τη δράση εξαιρούνταν οι εργοδότες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ δεν υπήρχε περιορισμός ηλικίας ή τόπου κατοικίας. Η είσοδος στην πλατφόρμα γινόταν μέσω κωδικών TaxisNet, ενώ οι ενδιαφερόμενοι λάμβαναν ηλεκτρονικά οδηγίες για την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.

Η εκπαίδευση ήταν διάρκειας τριών ωρών, προσβάσιμη ασύγχρονα και εξ αποστάσεως μέσω υπολογιστή, tablet ή κινητού τηλεφώνου. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο και σε άτομα με αναπηρία.

Οι θεματικές ενότητες κάλυπταν βασικούς άξονες ένταξης και ισότητας στον χώρο εργασίας, όπως:

Φύλο και ταυτότητα φύλου

Αναπηρία και προσβασιμότητα

Ηλικιακές διακρίσεις

Εθνική ή φυλετική καταγωγή

Θρησκευτικές πεποιθήσεις

Σεξουαλικός προσανατολισμός

Εμφανισιακά χαρακτηριστικά

Πηγή: dnews.gr