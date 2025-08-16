Κρατούμενος με… έφεση στις αποδράσεις

Στη Φυλακή Λάρισας επέστρεψε από προχθές ένας 41χρονος Αθηναίος, ο οποίος τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου 2022 κατάφερε, με κινηματογραφικό τρόπο, να αποδράσει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Ο 41χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα, για να διαπιστωθεί ότι πρόκειται για δραπέτη ενώ εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης, μεταξύ άλλων -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε»- για τα αδικήματα της ληστείας κατά συρροή και συναυτουργία και των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Στην ΕΛ.ΑΣ. είναι δε γνωστό πως πρόκειται για κρατούμενο με… έφεση στις αποδράσεις, καθώς και στο παρελθόν είχε αποδράσει και από Αστυνομικό Τμήμα.

Ο 41χρονος συνελήφθη το βράδυ της 7ης Αυγούστου στην Αθήνα και από τις 11 Αυγούστου επέστρεψε στις Φυλακές Λάρισας για να εκτίσει το υπόλοιπο της 21ετούς κάθειρξης.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΟΡΡΟΗ

Ο 41χρονος, ενώ έχει αποδράσει ξανά στο παρελθόν από Αστυνομικό Τμήμα της Αθήνας, στις 10 Νοεμβρίου 2022, ενόσω ήταν κρατούμενος των Φυλακών Λάρισας, μετά από κατάποση μικρής ποσότητας χλωρίνης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΠΓΝ Λάρισας και έτσι νοσηλευόταν φρουρούμενος σε κοινό δωμάτιο της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου και όχι στον θάλαμο – κελί, γιατί εκείνη την περίοδο γίνονταν εργασίες μεταφοράς του κελιού σε άλλη κλινική.

Χωρίς, λοιπόν, να γίνει αντιληπτός από φύλακες που είχαν την ευθύνη της φρούρησής του, όταν έσβησε το φως του δωματίου, έλυσε τις χειροπέδες με τις οποίες ήταν δεμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείου, βγήκε από την μπαλκονόπορτα και απέδρασε κατεβαίνοντας δύο ορόφους από την υδρορροή του ΠΠΓΝΛ.

Λίγη ώρα αργότερα, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 17 Νοεμβρίου ο 41χρονος έχοντας δραπετεύσει και προκειμένου να τηλεφωνήσει σε οικείους του, απευθύνθηκε σε καφέ έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκεί -σύμφωνα με την τότε έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας τη ΕΛ.ΑΣ.-, ρωτώντας την υπάλληλο της καφετέριας για το πού βρίσκεται, της ζήτησε να κάνει ένα επείγον τηλέφωνο, με την υπάλληλο να σχηματίζει τον αριθμό κλήσης και να του παραδίδει την τηλεφωνική συσκευή.

Ο 41χρονος φέρεται ειπών «είμαι στο καφέ, έλα να με πάρεις», τηλεφώνημα που σύμφωνα και με τη δικογραφία που σχημάτισε η Υποδιεύθυνση της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στη σύλληψη των τεσσάρων συγγενών του δραπέτη, οι οποίοι στις 3.30 τα ξημερώματα βρέθηκαν από το Ζεφύρι Αττικής όπου κατοικούσαν έξω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Οι τέσσερις στενοί συγγενείς του δραπέτη, ένας 19χρονος, γιος ή ανιψιός του, οι δύο αδελφές του, 20 και 37 ετών, καθώς και ο 40χρονος γαμπρός του συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε απόδραση, η οποία τελέστηκε από κοινού, κατηγορία την οποία αρνούνται.

Β. ΚΑΚΑΡΑΣ

Πηγή: eleftheria.gr