Έβαλε καύσιμα και έφυγε χωρίς να πληρώσει!

«Δωρεάν» βενζίνη θέλησε να βάλει ένας Ρομά σε βενζινάδικο στην εθνική οδό Λαμίας - Καρπενησίου, καθώς έφυγε χωρίς να πληρώσει το αντίτιμο.

Ο υπεύθυνος του πρατηρίου αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία, ωστόσο δεν ήταν σίγουρος για τις πινακίδες του αυτοκινήτου.

Ακολούθησαν αναζητήσεις στη λεωφόρο Καλυβίων καθώς έφυγε προς Λαμία και στις γύρω περιοχές με αρνητικό αποτέλεσμα, ωστόσο από τα όσα στοιχεία συνέλεξαν οι αστυνομικοί φέρεται να είναι κάτοικος του καταυλισμού στην Καμηλόβρυση.

Γιορτή με μουσική στη διαπασών

Όμως δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό με Ρομά που αναστάτωσε την πόλη ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Το όνομα της Παναγίας είναι από τα πιο δημοφιλή στις οικογένειές τους για αυτό καταγράφηκαν αρκετές περιπτώσεις όπου ξεπέρασαν τα όρια στο γλέντι.

Γενικά υπήρξαν παράπονα προς την αστυνομία σε τουλάχιστον δύο γειτονιές της πόλης όπου μένουν Ρομά, καθώς το μεσημεριανό γλέντι κράτησε και μέσα στις ώρες κοινής ησυχίας με τη μουσική να παίζει στη διαπασών!

Επενέβησαν πληρώματα της Άμεσης Δράσης και του ΑΤ Λαμίας προκειμένου να σταματήσει η ηχορύπανση τουλάχιστον μέχρι τις 17:30’!

Πηγή: lamiareport.gr