Πόσο θα αυξάνονται οι μισθοί ως το 2028

Του Κώστα Κατίκου

Αυξήσεις μισθών με ρυθμό 4% ετησίως κατά μέσο όρο ως και το 2028 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, με τις αποδοχές των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα να κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα αυξήσεων έναντι των δημοσίων υπαλλήλων.

Διαβάστε επίσης

Για τα επόμενα έτη η ΤτΕ προβλέπει ότι οι αυξήσεις μισθών θα κινηθούν:

•Στο 4,3% για το 2026.

•Στο 4,1% για το 2027.

•Στο 3,9% για το 2028.

Αντίστοιχα, μικρότερη θα είναι και η αύξηση στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος καθώς από +4,6% που ήταν το 2024, θα αυξηθεί κατά 3,2% το 2025, κατά 3,3% το 2026, κατά 3% το 2027 και κατά 2,8% το 2028.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά συνδυασμό ηπιότερης αύξησης των αμοιβών και βελτίωσης της παραγωγικότητας, στην εργασία.

Οσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις και μέχρι να γίνει πράξη η επαναφορά όλου του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών ερταίρων, στην αγορά εργασίας κυριαρχούν οι συμβάσεις σε επίπεδο επιχειρήσεων (επιχειρησιακές συμβάσεις). Το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025 υπογράφηκαν 170 νέες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες αφορούν 88.208 μισθωτούς. Από αυτές, 73 συμβάσεις προβλέπουν αυξήσεις μισθών, ενώ οι υπόλοιπες δεν περιλαμβάνουν μισθολογικές ρυθμίσεις.

Εκτός από την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων κρίσιμο στοίχημα είναι και η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Για τα έτη 2026 και 2027 ο κατώτατος μισθός θα καθοριστεί με απόφαση της κυβέρνησης και με στόχο να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ως την άνοιξη του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι με το ν. 5163/2024 (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2022/2041 της ΕΕ για επαρκείς κατώτατους μισθούς) προβλέφθηκε ότι ο καθορισμός και η αναπροσαρμογή του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από το 2028 θα γίνονται αυτόματα με βάση συντελεστή που θα προκύπτει από το άθροισμα α) του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του δείκτη καταναλωτή μεταξύ της 1ης Ιουλίου του προηγούμενου έτους και της 30ής Ιουνίου του τρέχοντος για το χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής των νοικοκυριών και β) του ημίσεως του ετήσιου ποσοστού μεταβολής της αγοραστικής δύναμης του γενικού δείκτη μισθών κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ενδιάμεση έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 συνεχίστηκε η αύξηση των συνολικών αμοιβών, καθώς και των αμοιβών ανά μισθωτό σε ονομαστικούς όρους.

Ωστόσο, στον ιδιωτικό τομέα η αύξηση των καθαρών πραγματικών αμοιβών ανά μισθωτό ήταν μεγαλύτερη λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα για τους μισθωτούς από 1.1.2025 και –πιο πρόσφατα- λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών κρατήσεων επί των αμοιβών υπερωριών και υπερεργασίας.

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση της ΤτΕ:

1. Το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας αυξήθηκε από 5,4% το 2023 σε 7,3% το 2024, ενώ για το 2025 καταγράφεται αύξηση 6,9%.

2. Στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, οι αμοιβές ανήλθαν από 3,3% το 2023 σε 4,4% το 2024, ενώ για το 2025 καταγράφουν σημαντική επιβράδυνση με αύξηση μόλις στο 1,1%.

3. Στον επιχειρηματικό τομέα παρατηρείται ισχυρότερη αύξηση: από 6,3% το 2023 σε 8,6% το 2024 και 9,0% το 2025.

4. Οι αμοιβές ανά μισθωτό (στο σύνολο της οικονομίας) αυξήθηκαν από 3,3% το 2023 σε 5,8% το 2024 και διαμορφώθηκαν στο 4,0% το 2025.

5. Η παραγωγικότητα της εργασίας βελτιώθηκε από 0,2% το 2023 σε 1,1% το 2024 και 1,0% το 2025.

Πηγή: capital.gr