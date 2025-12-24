Νέα προκήρυξη: Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στα Αστυνομικά Τμήματα - Λήγει η προθεσμία σε λίγες ημέρες

Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης ιδιωτών για τις ανάγκες ασφαλείας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών αυτής.

Κάθε υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μία (1) μόνο αίτηση, αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από 09/12/2025 έως και 29/12/2025, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Δείτε την προκήρυξη εδω