Ανάρτηση του κ. Νίκου Καραδήμα:
"Πόσο μαγκάκι ήταν η Αθηνά!
Το κορίτσι απ τις Σέρρες!
Μποέμ, τύπισσα, χειραφετημένη, ανεξάρτητη.
-"Ο επόμενος, παρακαλώ. Εσείς να πλυθείτε, στο βάθος αριστερά"
Μήν πάει ο νούς σας στο πονηρό. Τότε για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, απαιτούνταν λήψη αποτύπωματος του δείκτη της δεξιάς.
Και η Αθηνά το διαδκέδαζε.
-Έτσι όπως το λέω, δεν θυμίζει μπ... μου έλεγε.....
Όταν νευρίαζε επισκέπτονταν το γραφείο του διοικητή και του έτριζε τα δόντια.
-Θέλω ρεπο να πάω το ξώγαμο βόλτα
Προσφιλή έκφραση της και φωναχτά.
Αυτή ήταν η Αθηνά. Συνάδελφος , ανύπαντρη μητέρα που αγαπούσε τα γεμιστά Παπαδοπούλου και την ΙΟΝ αμυγδάλου!
Δέκα πέντε χρόνια που έφυγε απ τη ζωή, τόσο νωρίς!!!
Την νίκησε ο Καρκίνος."