Ανάρτηση του κ. Νίκου Καραδήμα:

"Πόσο μαγκάκι ήταν η Αθηνά!

Το κορίτσι απ τις Σέρρες!

Μποέμ, τύπισσα, χειραφετημένη, ανεξάρτητη.

-"Ο επόμενος, παρακαλώ. Εσείς να πλυθείτε, στο βάθος αριστερά"

Μήν πάει ο νούς σας στο πονηρό. Τότε για την έκδοση δελτίου ταυτότητας, απαιτούνταν λήψη αποτύπωματος του δείκτη της δεξιάς.

Και η Αθηνά το διαδκέδαζε.

-Έτσι όπως το λέω, δεν θυμίζει μπ... μου έλεγε.....

Όταν νευρίαζε επισκέπτονταν το γραφείο του διοικητή και του έτριζε τα δόντια.

-Θέλω ρεπο να πάω το ξώγαμο βόλτα

Προσφιλή έκφραση της και φωναχτά.

Αυτή ήταν η Αθηνά. Συνάδελφος , ανύπαντρη μητέρα που αγαπούσε τα γεμιστά Παπαδοπούλου και την ΙΟΝ αμυγδάλου!

Δέκα πέντε χρόνια που έφυγε απ τη ζωή, τόσο νωρίς!!!

Την νίκησε ο Καρκίνος."