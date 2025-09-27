Πόσες προσλήψεις αναμένεται να γίνουν στην ΕΛ.ΑΣ. και πόσες στα υπόλοιπα Σώματα και στο Δημόσιο;

Το 2026 έρχονται περισσότερες από 29.000 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, από τις οποίες οι 19.300 θα εγκριθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Ενώ διευκρίνησε πως οι υπόλοιπες 10.000 αφορούν ήδη δεσμευμένες προσλήψεις στον τομέα της Παιδείας.

Σύμφωνα με την υφυπουργό η κατανομή των προσλήψεων αναμένεται να γίνει ως εξής:

Υγεία: 5.000 θέσεις για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

ΑΑΔΕ: 700 νέες θέσεις για ενίσχυση των ελέγχων.

Δικαιοσύνη: 640 προσλήψεις, εκ των οποίων 130 δικαστές και οι υπόλοιποι θα είναι προσωπικό των δικαστηρίων.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: 3.900 θέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες, με έμφαση σε καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και ύδρευση.

Πυροσβεστικό Σώμα: 600 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων.

600 νέοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων. Προστασία του Πολίτη: 1.840 θέσεις, με 600 ειδικούς φρουρούς και πάνω από 1.000 σε σχολές αστυνομίας.

1.840 θέσεις, με 600 ειδικούς φρουρούς και πάνω από 1.000 σε σχολές αστυνομίας. Ένοπλες Δυνάμεις: 1.800 προσλήψεις, περιλαμβανομένων στρατιωτικών νοσοκομείων.

Η υφυπουργός σημείωσε ότι ο σχεδιασμός γίνεται «με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι απλώς τις κενές οργανικές θέσεις», απορρίπτοντας κάθε πελατειακή λογική.

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Σύμφωνα με την υφυπουργό, οι μισές περίπου από τις νέες θέσεις θα καλυφθούν μέσω ΑΣΕΠ, με βάση τον πανελλήνιο διαγωνισμό που έγινε για πρώτη φορά ψηφιακά το καλοκαίρι και οι επιτυχόντες θα επιλεγούν με συνδυασμό βαθμολογίας, εντοπιότητας και εμπειρίας.

Μάλιστα, διπλασιάζονται τα μόρια εντοπιότητας, ενώ για πρώτη φορά τίθεται δέσμευση παραμονής 15 ετών στην περιοχή για όσους την αξιοποιούν.