Πως οι Τροχονόμοι "αιφνιδίασαν" τον οδηγό ενός super car 585 ίππων που έκανε αντικανονική προσπέραση

Σε καμία περίπτωση ο οδηγός ενός super car με μηχανή 585 ίππων δεν περίμενε ότι θα τον κάνουν τσακωτό δύο αστυνομικοί της Τροχαίας με ένα αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, σήμερα το πρωί ο 53χρονος οδηγός ενός Audi e-tron GT αποφάσισε να κάνει μια αντικανονική προσπέραση στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κιλκίς. Πάτησε διπλή διαχωριστική λωρίδα, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και ανέπτυξε ταχύτητα προσπερνώντας αρκετά προπορευόμενα αυτοκίνητα.

Η επικίνδυνη προσπέραση του 53χρονου έπεσε στην αντίληψη δύο τροχονόμων που επέβαιναν σε συμβατικό όχημα (χωρίς διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ.) αγροτικού τύπου. Τον ακολούθησαν και ενώ όλα έδειχναν πως δεν θα τον έφταναν ποτέ – λόγω των 585 ίππων – ένας ερυθρός σηματοδότης ανάγκασε τον 53χρονο να σταματήσει. Οι τροχονόμοι τον πλησίασαν και του ζήτησαν να κάνει στην άκρη. Του βεβαίωσαν πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και του αφαίρεσαν την άδεια οδήγησης για 70 ημέρες.