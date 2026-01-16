Ένα πανέμορφο ξενοδοχείο στο Πήλιο σας περιμένει! Το Policenet.gr σας κάνει δώρο τη διαμονή σας

Υποδεχόμαστε το νέο έτος με ένα ξεχωριστό δώρο και σας χαρίζουμε μια υπέροχη εμπειρία χαλάρωσης!

Μαζί με το Aleka's House προσφέρουμε σε έναν/μια τυχερό/-ή μια διήμερη διαμονή (2 διανυκτερεύσεις) στο πανέμορφο κατάλυμα www.alekas-house.gr που βρίσκεται στο μαγευτικό Πήλιο.

Το ξενοδοχείο “Aleka’s House” βρίσκεται στην περίφημη Τσαγκαράδα του Πηλίου.

Είναι χτισμένο με την παραδοσιακή πηλιορείτικη τεχνοτροπία, συνδυάζει την πέτρα και το ξύλο ενώ η διακόσμηση έχει στοιχεία αντικέ και ρουστίκ.

Με φόντο το καταπράσινο του βουνού και το γαλάζιο της θάλασσας το Aleka’s House δεσπόζει και φαντάζει σαν κόσμημα.

Χωρίς να παρεμβαίνει στο μεγαλείο της φύσης, συνυπάρχει αρμονικά και δημιουργεί ένα σκηνικό βγαλμένο από παραμύθι.

Η ζεστή ατμόσφαιρα και η φιλοξενία που προσφέρει το Aleka’s House το καθιστά ιδανικό για ρομαντικές αποδράσεις ή οικογενειακές διακοπές που σκοπό έχουν την χαλάρωση και την ξεκούραση.

Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση του Policenet.gr και να κερδίσετε αυτό το μοναδικό δώρο θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

α) κάντε like στη σελίδα μας στο Instagram εδώ

β) κάντε like στη σελίδα του “Aleka’s House” στο Instagram εδώ

γ) Κάντε TAG έναν φίλο/μια φίλη στα σχόλια της ανάρτησης εδώ (Κάθε διαφορετικό tag = διαφορετική συμμετοχή - μπορείτε να κάνεις όσα tags θέλεις)

Ο/η τυχερός/-ή νικητής/-τρια του διαγωνισμού μας θα ενημερωθεί μέσω Instagram.

Λήξη διαγωνισμού: 20/01/2026

Η διήμερη διαμονή (δύο διανυκτερεύσεις) είναι ανοιχτή σε ημερομηνίες, τις οποίες θα συννενοηθεί ο νικητής με την υπεύθυνη του ξενοδοχείου!

Προσοχή: *Είναι αναγκαία και τα τρία βηματα για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό

*Η διαμονή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τις επίσημες αργίες

*Ο διαγωνισμός δεν έχει καμία σχέση με το Instagram.