Πώς η Ευρώπη ενισχύει τις ένοπλες δυνάμεις της

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις επαφές για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προειδοποιούν ότι η Ρωσία εξακολουθεί να συνιστά απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, αρκετές χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στη στελέχωση των ενόπλων δυνάμεών τους και αναζητούν τρόπους ενίσχυσης των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων.

Η Μόσχα αρνείται ότι σχεδιάζει επίθεση κατά ευρωπαϊκών χωρών.

Γερμανία

Η γερμανική κυβέρνηση συμφώνησε τον Νοέμβριο σε νέο καθεστώς στρατιωτικής θητείας, με αυξημένες αποδοχές και κίνητρα. Η θητεία παραμένει εθελοντική, αλλά προβλέπεται δυνατότητα υποχρεωτικής επιστράτευσης αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι προσλήψεων.

Στόχος είναι η αύξηση του αριθμού των στρατιωτών στους 260.000 από περίπου 180.000 σήμερα και ο διπλασιασμός των εφέδρων στους 200.000.

Από τις αρχές του 2026 προβλέπεται υποχρεωτική εγγραφή και ιατρικός έλεγχος, ενώ τυχόν γενικευμένη υποχρεωτική θητεία θα απαιτεί ξεχωριστή κοινοβουλευτική έγκριση.

Για την επέκτασή της στις γυναίκες θα χρειαστεί συνταγματική αναθεώρηση.

Γαλλία

Η Γαλλία σχεδιάζει την εισαγωγή νέας εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας για νέους 18-19 ετών, διάρκειας 10 μηνών και με αμοιβή, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του 2026.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει θέσει στόχο 3.000 συμμετέχοντες το 2026, 10.000 έως το 2030 και 50.000 έως το 2035.

Παράλληλα, η Γαλλία επιδιώκει να αυξήσει τους εφέδρους στους 100.000 έως το 2030, από περίπου 47.000 σήμερα, με συνολικό αριθμό ενόπλων δυνάμεων περί τους 210.000.

Βρετανία

Η βρετανική κυβέρνηση στοχεύει στην αύξηση του στρατού σε τουλάχιστον 76.000 επαγγελματίες στρατιώτες στη διάρκεια της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, που αναμένεται να ξεκινήσει το 2029, όταν το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά. Σήμερα ο στρατός αριθμεί περίπου 74.000 στελέχη, με 25.000 εφέδρους.

Η έμφαση δίνεται στη διατήρηση προσωπικού και στον εκσυγχρονισμό, χωρίς σχέδια επαναφοράς της υποχρεωτικής θητείας.

Δανία

Η Δανία σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά τη διάρκεια της υποχρεωτικής θητείας από τέσσερις σε 11 μήνες το 2026 και να ανεβάσει τον αριθμό των κληρωτών από περίπου 5.000 σε 7.500 έως το 2033. Από το 2025, και οι γυναίκες υποχρεούνται να εγγράφονται για ενδεχόμενη στράτευση.

Φινλανδία

Η Φινλανδία διατηρεί πολεμική δύναμη 280.000 στρατιωτών μέσω υποχρεωτικής στράτευσης των ανδρών, προσθέτοντας περίπου 20.000 νέους εφέδρους ετησίως.

Η μείωση των γεννήσεων απειλεί μελλοντικά τα αποθέματα εφέδρων. Η κυβέρνηση εξετάζει την αύξηση του ορίου ηλικίας υποχρέωσης υπηρεσίας από τα 60 στα 65 έτη, κάτι που θα αύξανε το απόθεμα εφέδρων σε περίπου 1 εκατομμύριο έως το 2031.

Παράλληλα συζητείται και η επέκταση της υποχρεωτικής θητείας στις γυναίκες.

Ιταλία

Η Ιταλία εξετάζει τη δημιουργία νέας μονάδας για την αντιμετώπιση απειλών υβριδικού πολέμου.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, η μονάδα θα μπορούσε αρχικά να απασχολεί 1.200-1.500 άτομα, με στόχο τις 5.000 θέσεις.

Παράλληλα, το υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει την πρόσληψη 6.000 εθελοντών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου το 2026.

Ολλανδία

Η Ολλανδία επιδιώκει την αύξηση του στρατιωτικού προσωπικού από 74.000 σε 200.000, με έμφαση στην ενίσχυση των εφέδρων.

Πολωνία

Η Πολωνία, που διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς στο ΝΑΤΟ, θα εφαρμόσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 πολιτών το 2026.

Το πρόγραμμα θα είναι εθελοντικό και θα περιλαμβάνει βασική στρατιωτική κατάρτιση, εκπαίδευση επιβίωσης, πρώτες βοήθειες και κυβερνοασφάλεια.

Ρουμανία

Η Ρουμανία έχει εντείνει τις προσλήψεις εθελοντών, προσφέροντας υψηλότερες αποδοχές και στρατιωτική εκπαίδευση.

Παρά τη σταθερότητα στους συνολικούς αριθμούς, αντιμετωπίζει δυσκολίες στη διατήρηση εξειδικευμένου προσωπικού, όπως πιλότων μαχητικών και χειριστών αντιαεροπορικών συστημάτων.

Πρόσφατα εγκρίθηκε νόμος για εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία ανδρών και γυναικών 18-35 ετών, διάρκειας τεσσάρων μηνών, με οικονομικό μπόνους μετά την ολοκλήρωση.

Σουηδία

Η Σουηδία επανέφερε την υποχρεωτική θητεία το 2017. Το 2025 εντάχθηκαν λίγο πάνω από 7.000 κληρωτοί, με στόχο οι εισακτέοι να φτάσουν τους 12.000 έως το 2032.

Η μεγαλύτερη πρόκληση θεωρείται η στελέχωση με επαγγελματικούς αξιωματικούς, καθώς πολλοί αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια.

Στόχος είναι η αύξηση των επαγγελματιών αξιωματικών σε τουλάχιστον 11.800 έως το 2035.

Reuters, kathimerini.gr