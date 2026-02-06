Αυξάνονται οι μισθοί των αστυνομικών στη Βοσνία – Τι αλλάζει από το 2026

Η κυβέρνηση της Ομοσπονδίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ενέκρινε αύξηση της βάσης υπολογισμού του μισθού των αστυνομικών, ανεβάζοντάς τη από τα 480 στα 540 μετατρέψιμα μάρκα Βοσνίας (BAM), έπειτα από πρόταση του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών.

Η απόφαση ελήφθη σε τηλεφωνική συνεδρίαση και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Διαβάστε επίσης

Με τη νέα βάση και τον χαμηλότερο συντελεστή υπηρεσίας (2,70), ο βασικός μισθός ενός αστυνομικού αρχικού βαθμού θα ανέρχεται περίπου στα 1.450 BAM, ποσό στο οποίο περιλαμβάνονται και τα επιδόματα για νυχτερινή εργασία, Σαββατοκύριακα και αργίες.

Η συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ της κυβέρνησης και του συνδικάτου των υπαλλήλων του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για τους μισθούς και τις παροχές των αστυνομικών.

