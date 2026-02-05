Όλες οι προκηρύξεις για προσλήψεις χωρίς πτυχίο το 2026 -Νέες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ

Δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις θα γίνουν εντός του 2026. Για την ακρίβεια, πρόκειται για 16.739 νέες θέσεις εργασίας, όπως είχε αποκαλύψει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου.

Από τις θέσεις αυτές, οι 6.290 θα καλυφθούν από τη «δεξαμενή» του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του 2025.

Πολλές είναι οι νέες θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν και από προσωπικό που δεν διαθέτει πτυχίο, δηλαδή Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Nα σημειώσουμε ότι ισόβιο προβάδισμα στον μόνιμο διορισμό στο Δημόσιο, μέσω ΑΣΕΠ, θα έχουν οι τρίτεκνοι, σύμφωνα με νέα ρύθμιση.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 5270 του 2026, οι γονείς που αποκτούν την ιδιότητα του τρίτεκνου δεν τη χάνουν ποτέ, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών τους ή άλλες μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν ισόβια πρόσβαση στα ειδικά προνόμια που προβλέπονται για τους τρίτεκνους στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη μοριοδότηση ή προτεραιότητα στους πίνακες κατάταξης, κάτι που ενισχύει σημαντικά τις πιθανότητες διορισμού σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Ας δούμε όμως ποιες είναι οι προκηρύξεις τύπου «Κ», δηλαδή προκηρύξεις που βασίζονται σε ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια, και θα προσληφθεί προσωπικό, χωρίς πτυχίο, εντός του 2026.



Προσλήψεις στη ΔΥΠΑ

Στη ΔΥΠΑ, όπου το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων θα καλυφθεί μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ, προβλέπονται 60 μόνιμες προσλήψεις, με έμφαση τόσο στη διοίκηση όσο και σε εξειδικευμένους κλάδους.

Οι θέσεις χωρίς πτυχίο

3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

4 θέσεις ΔΕ Μαγείρων (Προσωπικού Εστίασης)

Έτσι, η ΔΥΠΑ ενισχύει τόσο τις διοικητικές δομές όσο και τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές της δράσεις.

Οι θέσεις ΠΕ και ΤΕ θα καλυφθούν αποκλειστικά από υποψήφιους που συμμετείχαν στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

Στους βασικούς «κερδισμένους» των προσλήψεων η Πυροσβεστική για το 2026

Επίσης, στους βασικούς «κερδισμένους» των προσλήψεων για το 2026 είναι η Πυροσβεστική, αφού θα γίνουν 1.021 μόνιμες προσλήψεις. Οι 1.021 θέσεις κατανέμονται σε τρεις κατηγορίες εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν χωρίς πτυχίο στην Πυροσβεστική είναι:

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

ΔΕ Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί: 70 θέσεις

ΔΕ Δόκιμοι Πυροσβέστες: 260 θέσεις

ΔΕ Πυροσβέστες γενικών καθηκόντων επί θητεία: 600 θέσεις

ΑΣΕΠ 2Κ/2026 και ειδικότητες

Στο Τυπογραφείο για δημοσίευση εστάλη η προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ που προβλέπει 1.696 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη απευθύνεται σε απόφοιτους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΤΕ και ΔΕ), δηλαδή σε απόφοιτους ΤΕΙ και λυκείου, οι οποίοι θα εργαστούν σε νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όλης της χώρας.

Οι ζητούμενες ειδικότητες, για θέσεις χωρίς πτυχίο, είναι οι ακόλουθες:

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Και Βιολογικών Εργαστηρίων Ειδ. ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Και Βιολογικών Εργαστηρίων – 157 θέσεις

ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών Ειδ. ΔΕ Βοηθών Οδοντοτεχνιτών – 6 θέσεις

ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου Ειδ. ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου – 32 θέσεις

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού Ειδ. ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού – 125 θέσεις

ΔΕ Κλιβανιστών – Απολυμαντών – Αποστειρωτών Ειδ. ΔΕ Κλιβανιστών – Απολυμαντών – Αποστειρωτών – 17 θέσεις

ΔΕ Οδηγών Ειδ. ΔΕ Οδηγών – 1 θέσεις

ΔΕ Πληροφορικής Ειδ. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ – 3 θέσεις

ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ειδ. ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Ειδ. ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (ΕΚΑΒ) – 303 θέσεις

ΔΕ Προσωπικού Εστίασης Ειδ. ΔΕ Μαγείρων – 4 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιών) – 3 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Δομικών Εργων – 5 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρολόγων – 19 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτρονικών – 2 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών – 6 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Θερμαστών – 6 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων – 7 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Συντηρητών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) – 1 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Υδραυλικών – 4 θέσεις

ΔΕ Τεχνικού Ειδ. ΔΕ Ψυκτικών – 5 θέσεις

ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων Ειδ. ΔΕ Χειριστών -Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων – 150 θέσεις

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Στο τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 510 προσλήψεις - Αναλυτικά οι θέσεις

Στο εθνικό τυπογραφείο προς δημοσίευση, απεστάλη η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 1Κ/2026 για 510 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία. Πρόκειται για την πρώτη προκήρυξη του 2026.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι ακόλουθες:

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης – 324 θέσεις

ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – 252 θέσεις

ΥΕ Επιμελητών – 14 θέσεις

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 24 θέσεις

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Πλύντων-Σιδερωτών) – 1 θέση

ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) – 3 θέσεις

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Μονάδων Υγείας – 25 θέσεις

ΥΕ Νυχτοφυλάκων – 5 θέσεις.

Έρχεται και η ΑΣΕΠ 7Κ/2026

Τους επόμενους μήνες και μάλλον μετά το Πάσχα αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2026 για 1.700 προσλήψεις αποφοίτων γυμνασίου σε φορείς του Δημοσίου. Η διαδικασία θα κινηθεί στα πρότυπα της προκήρυξης 7Κ/2024, που είχε υλοποιηθεί την προηγούμενη χρονιά και προέβλεπε την κάλυψη 1.113 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το ΑΣΕΠ προχωρά στον σχεδιασμό και άλλων σημαντικών διαγωνισμών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται νέα προκήρυξη για 2.500 μόνιμες προσλήψεις αποφοίτων λυκείου (κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – ΔΕ), καθώς και ειδική προκήρυξη για 1.800 μόνιμες προσλήψεις Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), η οποία θα καλύπτει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ).

