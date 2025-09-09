Πολίτης ευχαριστεί αστυνομικούς πληρώματος περιπολικού

H επιστολή που ακολουθεί εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το πλήρωμα τού περιπολικού το οποίο τό συνάντησα καθοδόν περίπου στις 00:50 ξημερώματα της 09/09/2025 στην οδό Κατσιμίδη στο ύψος της Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε επίσης

Τους ζήτησα την βοήθεια τούς να με διευκολύνουν επί του οδικού δικτύου να μεταφέρω το παιδί μου με το ι.χ μου εσπευσμένα στην Γενική κλινική Θεσσαλονίκης εξαιτίας επιδείνωσης της υγείας τής.

Οι αστυνομικοί έπραξαν με υπερβάλλον ζήλο το καθήκον τους απέναντι στον πολίτη και με την βοήθεια τους τό παιδί μου σέ 3 λεπτά βρισκόταν εντός της κλινικής.

Το παιδί μου αυτή την στιγμή βρίσκεται υπό την παρακολούθηση των ιατρών και εμφανίζει σημάδια ίασης.

Σάς ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου!!!!

Ο Θεός να σας προστατεύει σέ κάθε βάρδια σας και να επιστρέφετε με την λήξη αυτής πίσω στις οικογένειες σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα.