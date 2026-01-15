Ποιος είναι ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης, ο κυβερνήτης στη φρεγάτα «Κίμων»

Η πρώτη φρεγάτα Bellhara, «Κίμων», του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα όπου μετά την τελετή υποδοχής θα πλεύσει προς τη Σαλαμίνα.

Κυβερνήτης στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων» είναι ο αντιπλοιάρχος Ιωάννης Κιζάνης.

Πρόκειται για έναν έμπειρο ναυτικό. Μάλιστα, ήταν αρχηγός της τάξεως του στη Σχολή Δοκιμών που αποφοίτησε το 2000, ενώ έχει καταγωγή από την Αθήνα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με τον κυβερνήτη του «Κίμων», αντιπλοιάρχο Ιωάννη Κιζάνη, κατά την τελετή παράδοσης στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας τον Δεκέμβριο

Κατά τα πρώτα του χρόνια, υπηρέτησε σε μεγάλα πλοία επιφάνειας και στη συνέχεια ανέλαβε ως Κυβερνήτης σε Ταχέα Περιπολικά Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην τελετή παράδοσης στις 18 Δεκεμβρίου στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας ο κ. Κιζάνης μπήκε τελευταίος στο καράβι στην πρώτη φρεγάτα FDI HN «Belh@rra» F – 601 «Κίμων», καθώς ως είθισται πρώτος μπαίνει ο νεαρότερος και καταλήγει ο αρχαιότερος να μπαίνει στο καράβι, δηλαδή ο κυβερνήτης.

Ο κυβερνήτης του «Κίμων» Ιωάννης Κιζάνης μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα

Η τελετή υποδοχής της υπερσύγχρονης φρεγάτας

Στη σημερινή τελετή υποδοχής στη φρεγάτα «Κίμων» βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, που συνομίλησαν με το πλήρωμα και βρέθηκαν στη γέφυρα του πλοίου

Τον «Κίμωνα» υποδέχθηκαν έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, το θωρηκτό Αβέρωφ και η τριήρης Ολυμπιάς.

Πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο μετά από 28 έτη. Έως το τέλος του έτους αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης FDI HN, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή».

