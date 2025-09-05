Ποιος είναι ο 17χρονος που άρπαζε μωρά: Καλός μαθητής, «ελεγκτής» σε λεωφορεία και μελλοντικός… αστυνομικός

Γράφει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης

Ήταν απόγευμα της 17ης Ιουνίου του 2025 όταν συνελήφθη μέσα σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 117 (Γλυφάδα-Βάρη) ένας 17χρονος, ο οποίος παρίστανε τον ελεγκτή εισιτηρίων με στόχο να αποσπά χρήματα από επιβάτες.

Πάνω του είχε μία πλαστή κάρτα ελεγκτή, ένα πλαστό μπλοκ παραβάσεων και έναν ασύρματο. Με «επαγγελματικό» τρόπο υποδυόταν για πολλούς μήνες τον αυστηρό ελεγκτή κόβοντας «πρόστιμα» σε όσους επιβάτες δεν είχαν μαζί τους εισιτήριο. Η «βάρδια» του ξεκινούσε από τον Άλιμο όπου βρίσκεται το σπίτι του.

Όταν οι αστυνομικοί του πέρασαν πριν από δυόμιση μήνες χειροπέδες μέσα σε λεωφορείο στη Βάρη, δεν γνώριζαν ότι είχαν μπροστά τους το νεαρό που ένα μήνα νωρίτερα (Μάιο) είχε αρπάξει μωρό από τα χέρια της μητέρας του (Ρομά) σε σούπερ μάρκετ της Ομόνοιας. Παρότι το κατάστημα διέθετε κάμερες ασφαλείας που είχαν καταγράψει την αρπαγή, ο ανήλικος κατάφερε να εξαφανιστεί. Το γεγονός ότι εγκατέλειψε στη συνέχεια το μωρό στον Άλιμο έκανε τους αστυνομικούς να πιστέψουν ότι διατηρεί κάποια σχέση με την περιοχή.

Μετά την προχθεσινή νέα αρπαγή μωρού από μητέρα -Ρομά- που βρισκόταν έξω από φαρμακείο στον Πειραιά σήμανε συναγερμός. Ο τρόπος δράσης του αλλά και το γεγονός ότι η μητέρα ήταν Ρομά έκανε από την πρώτη στιγμή τους αστυνομικούς να πιστέψουν ότι έχουν να κάνουν με τον ίδιο δράστη. Από τις κάμερες ασφαλείας επιβεβαίωσαν την εκτίμησή τους και έτσι η έρευνα επικεντρώθηκε αμέσως στην περιοχή του Αλίμου, όπου εν τέλει εντοπίστηκε ο 17χρονος να περιφέρεται στο δρόμο και ακινητοποιήθηκε.

Το κίνητρό του δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Προφορικά είπε στους αστυνομικούς ότι θα ζητήσει συγνώμη για ό,τι έκανε, ότι είναι καλός μαθητής στο σχολείο και ότι επιθυμεί να γίνει αστυνομικός.

Για τους Ρομά είπε «δεν τους χωνεύω. Οι γύφτισσες δεν είναι καλές μάνες». Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis, ο νεαρός (που φέτος θα φοιτήσει στη Γ’ Λυκείου), είπε ότι μία φορά και ενώ παρίστανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία κατέβασε κάτω Ρομά που δεν είχαν εισιτήριο, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα στην απόφασή του και τον έφτυσαν. Είπε ότι αυτό δεν του έκανε εντύπωση «γιατί έτσι κάνουν αυτοί», συμπληρώνοντας ότι είχε κατεβάσει πολλούς επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο και οι οποίοι δεν ήταν Ρομά. Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν τι έκανε τα λεφτά που έπαιρνε από τους επιβάτες των λεωφορείων, απάντησε ότι τα έβαζε στον κουμπαρά που έχει στο δωμάτιο του σπιτιού του στον Άλιμο και ότι είναι σε θέση να τα επιτρέψει.

Η εικόνα του, κατά την παρουσία του στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, παρέπεμπε σε άτομο που δεν είχε αντιληφθεί τη σοβαρότητα των πράξεών του.

