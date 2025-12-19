Έλεγχος σε κελιά κρατουμένων στις φυλακές - Δύο συλλήψεις

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν χθες οι σωφρονιστικές αρχές στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε κελιά κρατουμένων.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές περιπτώσεις, με τους συλληφθέντες να είναι ένας 30χρονος υπήκοος Ιράκ και ένας 30χρονος Αιγύπτιος.

Διαβάστε επίσης

Στο ένα κελί βρέθηκαν μία λάμα, ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι καθώς και τρία αυτοσχέδια σουβλιά.

Στη δεύτερη περίπτωση, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Οι έλεγχοι εντός των φυλακών συνεχίζονται όπως αναφέρει το tempo24.