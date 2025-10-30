Ποιοι κερδίζουν από τη νέα φορολογική κλίμακα - Τι ισχύει για τον κατώτατο μισθό

Τα εισοδήματα θα ενισχυθούν από τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου που θα προκύψει από τη νέα φορολογική κλίμακα, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον προσεχή Ιανουάριο, αλλά και από τις αυξήσεις σε συντάξεις και μισθούς μετά τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα τον Απρίλιο του 2026.

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα επηρεάσει και τους μισθούς στο Δημόσιο.

Συνταξιούχοι

1. Αύξηση 2,4% από 1/1/2026

Άρα, αύξηση (μεικτά):

Από 12€ / μήνα για συντάξεις άνω των 500€

Έως 65€/ μήνα για συντάξεις έως 2.700€

2. Σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 671.000 συνταξιούχους

3. Επίδομα των 250€ Νοεμβρίου

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι συνταξιούχοι το 2026

Συνταξιούχος no. 1

Με φορολογητέο εισόδημα 10.000€

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα: 823€

Θα λάβει: 464€ καθαρά (214€ από την αύξηση – 250€ από την ενίσχυση Νοεμβρίου, άνω των 65 ετών)

*Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά: 357€ καθαρά

Συνταξιούχος no. 2

Με φορολογητέο εισόδημα 14.000€

Μηνιαίο καθαρό εισόδημα: 1.080€

Θα λάβει: 593€ καθαρά (263€ καθαρά από αύξηση – 250€ από ενίσχυση Νοεμβρίου – 80€ μείωση φόρου εισοδήματος)

*Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά: 462€ καθαρά

Μέσος μισθός (+ 3,7%)

Από 1.392€ το 2025 (+3,7%) —> 1.445€ το 2026

Κατώτατος μισθός (+40€)

Από 1η Απριλίου 2026

Από 880€ -> 920€ (μεικτά)

Από 743€ -> 779€ (καθαρά)

Στόχος το 2027: 950€

Δημόσιοι υπάλληλοι

+ 40€ /μήνα σε όλους λόγω κατώτατου

Ένστολοι

Ανώτεροι αξιωματικοί: +276€ /μήνα

Υπαξιωματικοί: +128€ /μήνα

Κατώτερες κατηγορίες: +103€ /μήνα

Στην Αστυνομία: μέση αύξηση +111€

