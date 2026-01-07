Ποιοι αστυνομικοί βρίσκονται ανάμεσα στους καλύτερα αμειβόμενους στις Ηνωμένες Πολιτείες

Οι αστυνομικοί στο Νιου Τζέρσεϊ συγκαταλέγονται στους καλύτερα αμειβόμενους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, ο μέσος ετήσιος μισθός αστυνομικού στην Πολιτεία ξεπερνά τις 75.000 δολάρια, ποσό που είναι αισθητά υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο, ο οποίος κυμαίνεται γύρω στις 70.000 δολάρια.

Σε σύγκριση με άλλες Πολιτείες, το Νιου Τζέρσεϊ κατατάσσεται εντός της πρώτης δεκάδας όσον αφορά τις αποδοχές των αστυνομικών.

Οι τελικές απολαβές συχνά αυξάνονται σημαντικά λόγω υπερωριών, επιδομάτων και πρόσθετων παροχών, με αποτέλεσμα σε ορισμένους δήμους οι ετήσιες αποδοχές να ξεπερνούν ακόμη και τις 100.000 δολάρια.

Παρά τις υψηλές αμοιβές, το αυξημένο κόστος ζωής και η φορολογία περιορίζουν εν μέρει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα.

Ωστόσο, από τη σύγκριση σε εθνικό επίπεδο προκύπτει ότι το Νιου Τζέρσεϊ παραμένει μία από τις Πολιτείες με τις πιο ανταγωνιστικές αποδοχές για το αστυνομικό προσωπικό.

