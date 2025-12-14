Ποιο μοντέλο της Toyota σπάει τα ταμεία στη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου

H Toyota αποτελεί μια από τις πιο εμπορικές μάρκες στον κόσμο, κάτι που επιβεβαιώνει και η σαρωτική επιτυχία του συγκεκριμένου μοντέλου σε μια από τις πιο δυναμικές και απαιτητικές αγορές.

Το μοντέλο που αυτή τη στιγμή έχει σημειώσει εκρηκτική επιτυχία στην πιο απαιτητική και μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη δεν είναι κάποιο από τα γνώριμα υβριδικά της Toyota, αλλά ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που απευθύνεται αποκλειστικά στην Κίνα.

Ο λόγος περί του Toyota bZ3X, το οποίο έχει εξελιχθεί για να λειτουργήσει ακριβώς μέσα σε αυτό το οικοσύστημα αυτοκίνησης, όπου τα ηλεκτρικά κυριαρχούν και ο ανταγωνισμός είναι εξοντωτικός, και όπως αποδεικνύουν τα νούμερα, η στρατηγική της εταιρείας αποδίδει με εμφατικό τρόπο.

Ενδεικτικά είναι τα σχετικά νούμερα, αφού το bZ3X έχει καταφέρει μέσα σε λίγους μήνες να γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα ηλεκτρικά της χώρας, με πάνω από 62.000 πωλήσεις και σταθερό ρυθμό περίπου 10.000 μονάδων τον μήνα κατά τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2025.

﻿Σε μια αγορά όπου κολοσσοί όπως οι BYD και NIO πιέζουν αδιάκοπα, το γεγονός ότι μια ιαπωνική φίρμα καταφέρνει να κερδίσει έδαφος είναι τουλάχιστον αξιοσημείωτο.

Καθοριστικό πλεονέκτημα του μοντέλου αποτελεί η ιδιαιτέρως ελκυστική τιμή του. Με κόστος περίπου 14.000 ευρώ, το bZ3X τοποθετείται στη «χρυσή» κατηγορία της κινεζικής αγοράς, αφού μιλάμε για ένα οικονομικό, πρακτικό και ηλεκτρικό μοντέλο που συνοδέυεται από την εγγύηση αξιοπιστίας που αποτελεί το όνομα της Toyota.

Η επίσημη αυτονομία του αγγίζει τα 610 χλμ. στον κύκλο CLTC, αν το συγκεκριμένο πρότυπο είναι σαφώς πιο επιεικές από το ευρωπαϊκό WLTP.

Η επιτυχία του βασίζεται και στο γεγονός πως το ηλεκτρικό SUV της Toyota είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις αστικές συνθήκες των κινεζικών μεγαλουπόλεων. Με μήκος 4.600 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.765 χιλιοστών, προσφέρει χώρους που καλύπτουν άνετα μια οικογένεια, ενώ ταυτόχρονα παραμένει ευέλικτο για καθημερινή χρήση.

Η γκάμα περιλαμβάνει δύο εκδόσεις απόδοσης σε 150 και 165 kW και τρεις επιλογές μπαταρίας στα 50.03 kWh, 58 kWh και 67.9 kWh. Το εσωτερικό ακολουθεί μια σύγχρονη μινιμαλιστική κατεύθυνση, με ψηφιακό πίνακα 8,8 ιντσών και κεντρική οθόνη infotainment 14,6 ιντσών.

Η συνεργασία με την GAC αποδεικνύεται καθοριστική. Η Toyota έδειξε πως ξέρει πως να αξιοποιεί την τεχνογνωσία της κινεζικής αγοράς, ενώ διατηρεί τη δική της αυστηρή γραμμή ποιότητας.

Σημειώνεται είσης πως το bZ3X δεν αποτελεί μια μεμονωμένη κίνηση, αφού ήδη έχει ανακοινωθεί το bZ7, ένα νέο ηλεκτρικό σεντάν που προορίζεται αποκλειστικά για την Κίνα.

