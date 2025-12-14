Η Google θα σου βρίσκει το αυτοκίνητο -Ποια είναι η νέα υπηρεσία που μπαίνει στα κινητά μας

Η πιο δημοφιλής εφαρμογή πλοήγησης αναβαθμίζει συνεχώς την εμπειρία των χρηστών της, και τώρα επιχειρεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο όσους έχουν αδύναμη μνήμη.

Η εφαρμογή Google Maps έχει εξελιχθεί πλέον σε καθημερινό συνοδοιπόρο για εκατομμύρια οδηγούς, οι οποίοι την αξιοποιούν συνήθως είτε για να μεταβούν ευκολότερα σε άγνωστους προορισμούς είτε για να γλιτώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Διαβάστε επίσης

Ωστόσο υπάρχουν και αρκετοί οδηγοί που χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να θυμούνται ευκολότερα πού έχουν παρκάρει. Τώρα οι σχεδιαστές των Google Maps κάνουν το έργο των τελευταίων ευκολότερο.

Αναγνωρίζοντας λοιπόν τον καίριο ρόλο της για εκατομμύρια χρήστες καθημερινά, η Google λάνσαρε μία νέα λειτουργία, η οποία επιτρέπει την αυτόματη αποθήκευση της τοποθεσίας στην οποία ο χρήστης πάρκαρε το αυτοκίνητό του.

Η ενσωμάτωσή της ανακοινώθηκε πρόσφατα στο LinkedIn από τον Rio Akasaka, Senior Product Manager της εφαρμογής Google Maps. Σύμφωνα με τον Akasaka, το νέο εργαλείο επιτρέπει στην εφαρμογή πλοήγησης να αντιλαμβάνεται πότε ο χρήστης έχει σταθμεύσει το όχημά του, να αποθηκεύει αυτόματα την τοποθεσία του και να την αφαιρεί όταν αρχίσει και πάλι η οδήγηση. Αυτή είναι η πρώτη φορά που το εν λόγω εργαλείο λειτουργεί αυτόματα.

Σύμφωνα με τη σελίδα υποστήριξης της Google, «η τοποθεσία παραμένει αποθηκευμένη για 48 ώρες, εκτός αν την αφαιρέσετε χειροκίνητα ή ξαναρχίσετε να οδηγείτε». Προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η νέα λειτουργία, ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεδεμένος μέσω USB, Bluetooth ή Apple CarPlay.

Η νέα λειτουργία συνοδεύεται από τη δυνατότητα επιλογής νέων εικονιδίων της Google, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξατομικεύσει ο χρήστης το πώς απεικονίζεται το όχημά του στο σημείο όπου έχει σταθμεύσει. Έως τώρα, το εικονίδιο ήταν απλώς ένα “P” (Parking).

www.carandmotor.gr