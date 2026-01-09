Ποιες μάρκες δεν πούλησαν ούτε ένα αυτοκίνητο στην Ελλάδα μέσα στο 2025

Παρόλο που το 2025 έκλεισε με νέο ρεκόρ πωλήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά, ορισμένες μάρκες δεν κατόρθωσαν να καταγράψουν ούτε μία πώληση.

Το 2025 ήταν μία χρονιά ορόσημο για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καθώς καταγράφηκε σημαντική αύξηση πωλήσεων σε σύγκριση με το 2024. Συνολικά ταξινομήθηκαν 144.224 νέα αυτοκίνητα, σημειώνοντας έτσι αύξηση 5,2% σε σχέση με πέρυσι, αλλά κυρίως καταγράφοντας το υψηλότερο νούμερο από το μακρινό 2009, όταν βέβαια είχαν πωληθεί 220.548 καινούργια αυτοκίνητα.

Μεγάλη νικήτρια της χρονιάς αναδείχθηκε η Toyota, με 22.453 πωλήσεις και μερίδιο 15,6% επί του συνόλου των πωλήσεων. Η κορυφαία τριάδα συμπληρώθηκε από την Peugeot, με 11.337 πωλήσεις, και τη Hyundai με 9.856 πωλήσεις.

Από την άλλη μεριά, υπήρξαν και εξαιρέσεις, αφού ορισμένες μάρκες αυτοκινήτων δεν κατάφεραν να συμπεριλάβουν το όνομά τους στις ελληνικές λίστες των ταξινομήσεων. Πρόκειται για κατασκευαστές που δεν απευθύνονται στον μέσο αγοραστή, καθώς τα μοντέλα τους κοστίζουν -τουλάχιστον- εξαψήφια ποσά.

Οι μεγάλες απουσίες είναι αυτές των Bugatti και Aston Martin, οι οποίες δεν πούλησαν ούτε ένα αυτοκίνητο στη χώρα μας, με τις δύο εταιρείες να στερούνται εκπροσώπησης στην Ελλάδα.

Ferrari 296 GTB

Από την άλλη μεριά, παρόλο που το 2025 μπήκε με το δεξί για τη Ferrari, αφού μόλις από τον Ιανουάριο κατάφερε να ταξινομήσει ένα αυτοκίνητο, η υπόλοιπη χρονιά κύλισε χωρίς πωλήσεις, καταγράφοντας έτσι πτώση σε σύγκριση με πέρυσι, όταν και πούλησε δύο αντίτυπα.

Πιο συγκεκριμένα, το 2025 η ελληνική αντιπροσωπεία της Ferrari κατάφερε να ταξινομήσει μόλις μία 296 GTB, ένα plug-in hybrid supercar με κινητήριο σύνολο που αποδίδει 830 ίππους και 740 Nm ροπής, ενώ ολοκληρώνει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 2,9 δλ.

Ωστόσο η νέα έκθεση της Ferrari που άνοιξε τις πύλες της στην Αθήνα πριν από περίπου δύο μήνες αναμένεται να «τονώσει» την εμπορική πορεία της θρυλικής φίρμας στην Ελλάδα μέσα στο 2026.

Rolls-Royce Cullinan

Όσον αφορά στη Rolls-Royce, τον Μάρτιο το βρετανικό brand κατασκευής πολυτελών αυτοκινήτων ταξινόμησε το μοναδικό αυτοκίνητο που κατάφερε να πουλήσει μέσα στο 2025 στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα μία Cullinan, η τιμή της οποίας υπολογίζεται κοντά στο 1 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη μεριά, η Lamborghini σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων στην Ελλάδα, αφού κατόρθωσε να πουλήσει 6 αυτοκίνητα, και πιο συγκεκριμένα 2 Revuelto και 4 Urus, το SUV της Sant’ Agata το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια εξασφαλίζει στην εταιρεία κέρδη για επένδυση στα νέα της supercars.

Τέλος, η Lotus κατάφερε να διαθέσει στην ελληνική αγορά συνολικά 8 αυτοκίνητα, χάνοντας στο νήμα από την Bentley η οποία σημείωσε συνολικά 11 πωλήσεις, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην Ελλάδα για τον κατασκευαστή από τη Μεγάλη Βρετανία.

