Ποιες αδικίες θα διορθώσει το καλάθι της ΔΕΘ - Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας θα δουν αυξήσεις

H μεσαία και η ανώτερη μεσαία τάξη και ιδίως οι οικογένειες με παιδιά θα είναι στο επίκεντρο των ελαφρύνσεων 1,5 δισ. ευρώ περίπου που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αν προστεθούν και τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για την επιστροφή ενοικίου και τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, που θα δοθούν για πρώτη φορά τον Νοέμβριο και θα είναι μόνιμα, το πακέτο ξεπερνάει τα 2 δισ. ευρώ.

Αυξήσεις θα δουν, επίσης, οι ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας, πέραν των στρατιωτικών. Το στεγαστικό αναμένεται να αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό κομμάτι των μέτρων, με ενίσχυση από κοινοτικούς πόρους και έμφαση στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Διαβάστε επίσης

Τα μέτρα έχουν συζητηθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί – αυτό θα γίνει στο τέλος Αυγούστου σε νέα σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά των εναλλακτικών ενόψει των εξαγγελιών της 6ης Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο είναι βέβαιο ότι το κέντρο βάρους θα είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις και όχι η επιδοματική πολιτική. Η λύση της τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, η οποία ήρθε στην επικαιρότητα λόγω της δημοσίευσης την περασμένη εβδομάδα της σχετικής μελέτης της Eurobank, έχει αποκλειστεί για δύο λόγους, όπως εξηγεί στέλεχος του οικονομικού επιτελείου: 1. Γιατί το όφελος για τους φορολογουμένους δεν είναι τόσο μεγάλο σε περιόδους χαμηλού πληθωρισμού. Οπως αναφέρει, με το 2,4% του προβλεπόμενου φετινού πληθωρισμού κοστίζει λιγότερο από 350 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό, αλλά το όφελος θα ήταν 24 ευρώ τον χρόνο για τον φορολογούμενο των 20.000 ευρώ. 2. Γιατί το δημοσιονομικό ρίσκο για το μέλλον είναι μεγάλο. «Με πληθωρισμό 10% το κόστος θα ήταν 1,5 δισ. ευρώ και θα έριχνε έξω τη χώρα», σχολιάζει. Αλλωστε, η τιμαριθμοποίηση αυξάνει το κόστος για τον προϋπολογισμό σωρευτικά, καθώς κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται η κλίμακα. Ετσι, αν τον πρώτο χρόνο, με 2,4% πληθωρισμό, το κόστος ήταν 350 εκατ. ευρώ, τον δεύτερο θα ανέβαινε π.χ. στα 600 εκατ. ευρώ, μετά στα 900 κ.τ.λ.

Οι επιλογές της κυβέρνησης κυμαίνονται από την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών έως την αλλαγή των κλιμακίων. Το βέβαιο είναι ότι θα επιχειρήσει να διορθώσει δύο αδικίες που επισημαίνονται και στα στοιχεία της ανάλυσης της Eurobank:

1. Την υψηλή φορολόγηση οικογένειας με δύο παιδιά, όπου η Ελλάδα κατέχει τα αρνητικά πρωτεία σε σύγκριση με άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Οπως αναφέρει η μελέτη, «καθώς οι σχετικές παροχές και εκπτώσεις είναι μικρότερες συγκριτικά με τις άλλες χώρες, η Ελλάδα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση μετά την Ισπανία». Επικαλείται, άλλωστε, την ετήσια έκδοση Taxing Wages του ΟΟΣΑ, στην οποία έχει διαπιστωθεί επανειλημμένως ότι η φορολογική ελάφρυνση ενός ζευγαριού με δύο παιδιά σε σχέση με το αντίστοιχο μονομελές νοικοκυριό στην Ελλάδα είναι από τις μικρότερες μεταξύ των χωρών-μελών του Οργανισμού.

2. Την επιβολή του ανώτατου συντελεστή φορολογικού εισοδήματος σε σχετικά χαμηλό εισόδημα, 44% σε εισόδημα πάνω από 40.000. Στην Ισπανία, συντελεστής 45% επιβάλλεται πάνω από 300.000 ευρώ, στην Κύπρο και στη Μάλτα 35% πάνω από 60.000, στην Πορτογαλία 48% σε εισοδήματα πάνω από 84.896 ευρώ.

Επίσης αναμένεται να «διορθωθεί», πιθανώς με έναν ενδιάμεσο συντελεστή μεταξύ των σημερινών 1ου και 2ου, η φορολογική κλίμακα των ενοικίων, που αφορά κι αυτή σε μεγάλο βαθμό τη μεσαία τάξη. Σήμερα τα ενοίκια φορολογούνται με ποσοστό 15% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ετησίως και στη συνέχεια ο συντελεστής ανεβαίνει στο 35% έως τις 35.000 ευρώ και στο 45% για μεγαλύτερα ποσά.

Ειρήνη Χρυσολωρά

Πηγή: kathimerini.gr