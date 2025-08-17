20ετές άτοκο στεγαστικό δάνειο για στελέχη των ΕΔ - Τι πρoετοιμάζεται σύμφωνα με πληροφορίες

Πληροφορίες του kranosgr.com για σχέδιο ΥΠΕΘΑ – ΥΠΟΙΚ – 20ετές άτοκο στεγαστικό δάνειο για όλα τα στελέχη ΕΔ σε νησιά & Έβρο, με στόχο την κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων.

Του Ηλία Προύφα

Το ΥΠΕΘΑ, σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε στο kranosgr.com, φέρεται να σχεδιάζει πακέτο κινήτρων για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων – αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, ΕΠ.ΟΠ., ΕΜΘ – με αιχμή το 20ετές άτοκο στεγαστικό δάνειο και τη δυνατότητα μόνιμης τοποθέτησης σε νησιά και Έβρο. Στόχος, η κάλυψη κρίσιμων ειδικοτήτων και η ενίσχυση της παρουσίας στις ακριτικές περιοχές.

Η χαμηλή συμμετοχή υποψηφίων στις στρατιωτικές σχολές τα τελευταία χρόνια, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και σε συνδυασμό με το νέο στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, εξετάζεται ένα πακέτο ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση και διατήρηση στελεχών.

Σημαντικό είναι ότι το νέο πακέτο μέτρων δεν αφορά μόνο τους αξιωματικούς, αλλά όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.), εθελοντές μακράς θητείας (ΕΜΘ) και λοιπές κατηγορίες προσωπικού. Η στόχευση είναι καθολική, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία και η επάνδρωση κρίσιμων θέσεων σε όλη την επικράτεια.

Μεταξύ των μέτρων που συζητούνται, κεντρική θέση κατέχει η παροχή 20ετούς άτοκου στεγαστικού δανείου για τα στελέχη που θα επιλέγουν να υπηρετήσουν σε νησιωτικές ή παραμεθόριες περιοχές. Η πρωτοβουλία αυτή, σε άμεση σύνδεση με το νέο στεγαστικό πρόγραμμα, στοχεύει να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους την ασφάλεια ότι μπορούν να χτίσουν τη ζωή τους εκεί, χωρίς το βάρος των υψηλών δανειακών επιτοκίων.

Παράλληλα, το ΥΠΕΘΑ φέρεται να εξετάζει τη δυνατότητα μονιμοποίησης της τοποθέτησης για όσους επιθυμούν να παραμείνουν σε συγκεκριμένη περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το σχέδιο αυτό θα επιτρέπει σε ένα στέλεχος να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι μπορεί να υπηρετεί στον τόπο επιλογής του για 20 χρόνια ή και περισσότερο, καλύπτοντας έτσι κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες χωρίς συνεχείς μετακινήσεις.

Τα κίνητρα αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για περιοχές όπως ο Έβρος και τα ακριτικά νησιά, όπου οι ανάγκες για εξειδικευμένο προσωπικό είναι διαρκείς και επιτακτικές. Η δυνατότητα σταθερής επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής σε αυτές τις περιοχές, σε συνδυασμό με οικονομική υποστήριξη, εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά την ελκυστικότητα των θέσεων.

Σύμφωνα με πηγές του kranosgr.com, η πρόταση για το άτοκο στεγαστικό δάνειο θα μπορούσε να καλύπτει όχι μόνο την αγορά κατοικίας αλλά και την ανέγερση νέας, ενώ το κόστος θα επιμερίζεται στον κρατικό προϋπολογισμό σε βάθος 20ετίας. Η εξασφάλιση στέγης αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση ενός στελέχους να παραμείνει σε ακριτικές περιοχές.

Η συζήτηση για τα νέα κίνητρα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης του στρατιωτικού προσωπικού και προσαρμογής των παροχών στις σύγχρονες ανάγκες. Το ΥΠΕΘΑ και το ΥΠΟΙΚ αναγνωρίζουν ότι ο ανταγωνισμός με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στις παραμεθόριες περιοχές, απαιτούν πιο στοχευμένες και γενναίες λύσεις.

Αν και η τελική μορφή του πακέτου μέτρων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, η κατεύθυνση δείχνει ξεκάθαρα προς την ενίσχυση της σταθερότητας και της προοπτικής των στελεχών. Εφόσον τα μέτρα εγκριθούν, αναμένεται να εφαρμοστούν σταδιακά, με προτεραιότητα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες ελλείψεις.

Η επιτυχία του σχεδίου, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα του ΥΠΕΘΑ και του ΥΠΟΙΚ να υλοποιήσουν άμεσα και αποτελεσματικά τις υποσχέσεις τους, προσφέροντας πραγματικά κίνητρα που θα κάνουν τη διαφορά. Η ενίσχυση της παρουσίας στις ακριτικές περιοχές δεν αποτελεί μόνο θέμα στελέχωσης, αλλά και στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία.

