Ποια νέα μοντέλα θα αποκαλύψει η Mercedes το 2026

Η τρέχουσα χρονιά θα είναι μία από τις πιο… φορτωμένες σε ό,τι αφορά σε λανσαρίσματα και παρουσιάσεις για τη γερμανική μάρκα.

Όμως, τι περιμένουμε από την Mercedes-Benz μέσα στο 2026; Ήδη έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την ανανεωμένη S-Class, όμως αυτή είναι μόνο η αρχή: μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα δούμε πληθώρα νέων μοντέλων και τεχνολογιών. Όπως χαρακτηριστικά λένε στη γερμανική εταιρεία, αυτή η χρονιά θα φέρει «…τη μεγαλύτερη διαδικασία παρουσίασης προϊόντων και τεχνολογίας στην ιστορία της μάρκας».

Ανάμεσα στις σημαντικότερες πρεμιέρες αυτή της πρώτης C-Class δίχως κινητήρα εσωτερικής καύσης, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα προς τον πλήρη εξηλεκτρισμό.

Πριν το τέλος του 2026 θα κάνουν την εμφάνισή τους και οι ανανεωμένες GLE και GLS, μοντέλα που θα έρθουν με εκσυγχρονισμένη εμφάνιση και τεχνολογία. Η Mercedes θα έχει πρεμιέρα και στην compact SUV κατηγορία, καθώς η νέα γενιά GLA θα λανσαριστεί με αμιγώς ηλεκτρική έκδοση και έντονες σχεδιαστικές αλλαγές.

Φυσικά, οι εξελίξεις δεν περιορίζονται στη «βασική» γκάμα. Το τμήμα AMG ετοιμάζεται για μια κομβική χρονιά, καθώς μέσα στο 2026 θα παρουσιαστεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο με το σήμα AMG. Το project που έχουμε ήδη γνωρίσει μέσω του εντυπωσιακού GT XX Concept, αναμένεται να αποκαλυφθεί επίσημα μέσα στη χρονιά. Και είναι πολύ πιθανό, η εμπορική διάθεση του μοντέλου, να ξεκινήσει πριν το τέλος του έτους. Παράλληλα, πάνω στην ίδια πλατφόρμα θα εξελιχθεί και ένα AMG SUV, το οποίο όμως θα έρθει μέσα στο 2027.

Τέλος, μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία της G-Class το 2025, η εμβληματική οικογένεια αποκτά νέο μέλος: την G-Class Cabriolet. Το πρώτο teaser έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα και η ανοιχτή G αναμένεται να κάνει την εμφάνισή της τους επόμενους μήνες.

