Η Microsoft ενημερώνει τους εργοδότες πού βρίσκονται οι εργαζόμενοι τους

Η Microsoft έχει έτοιμη μια νέα δυνατότητα για το Teams που θα ενημερώνει τον εργοδότη ότι κάποιος εργαζόμενος δεν βρίσκεται στο γραφείο.

Το νέο αυτό εργαλείο συμπεριλαμβάνεται στο Microsoft 365 Roadmap και περιγράφεται ως εξής: «Όταν οι χρήστες συνδέονται στο Wi-Fi του οργανισμού τους, το Teams θα ορίσει αυτόματα την τοποθεσία εργασίας τους ώστε να αντιστοιχεί στο κτίριο στο οποίο εργάζονται». Αντίθετα, αν ο εργαζόμενος δεν είναι συνδεδεμένος στο Wi-Fi του γραφείου, θα εμφανίζεται ακριβώς αυτή η πληροφορία και ο εργοδότης θα ξέρει ότι ο υπάλληλος είναι συνδεδεμένος από κάπου αλλού, όπως γράφει το Forbes, επικαλούμενο τον ιστότοπο τεχνολογίας neowin.net.

«Εάν αργήσετε στη δουλειά, κάνετε κάποια εργασία από το σπίτι ή κάνετε οτιδήποτε στο Teams και το Outlook από οποιοδήποτε δίκτυο που δεν ανήκει στον οργανισμό σας, ο εργοδότης σας θα το γνωρίζει», σημειώνεται. Αυτή η εξέλιξη προφανώς δυσκολεύει εργαζόμενους που είτε δουλεύουν μικτά - από το γραφείο και από απόσταση - είτε βλέπουν την κοινοποίηση αυτής της πληροφορίας ως παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.

Η Microsoft καθυστερεί την ενσωμάτωση του εργαλείου

Πάντως προς το παρόν, η δυνατότητα αυτή έχει μείνει «στο συρτάρι». Όπως γράφει το Forbes, φαίνεται ότι η Microsoft έχει παρατηρήσει την αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει αυτή η ενημέρωση. Αρχικά η ενσωμάτωση είχε προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο, αναβλήθηκε για τον Φεβρουάριο και τώρα αναβλήθηκε ξανά, αυτή τη φορά για τον Μάρτιο. Επόμενο ορόσημο είναι τα μέσα Μαρτίου.

Το UC Today αναφέρει πως η Microsoft δεν έδωσε κάποια εξήγηση για αυτές τις αναβολές. Οι συντάκτες του ίδιου ιστότοπου σημειώνουν επίσης ότι η Microsoft δίνει έμφαση στα «στοιχεία ελέγχου χρήστη και στις θύρες προστασίας». Εξετάζεται λοιπόν σοβαρά το ενδεχόμενο, το εν λόγω εργαλείο να μπαίνει σε λειτουργία στο Teams όχι ως προεπιλογή αλλά κατόπιν εντολής του εργοδότη και επίσης να σταματά μετά το πέρας του ωραρίου, διαγράφοντας τα δεδομένα που θα έχουν ήδη συγκεντρωθεί.

Ρήτρες προστασίας που δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν

Ωστόσο σύμφωνα με το Neowin, αυτές οι παραχωρήσεις δύσκολα θα προστατέψουν τους υπαλλήλους με εργοδότες που θα δουν αυτή τη δυνατότητα ως ευκαιρία έξτρα ελέγχου των υφισταμένων τους. Εξηγεί ότι η αξιοποίηση αυτών των τροποποιήσεων απαιτεί καθημερινά οι χειριστές IT της κάθε επιχείρησης να ενεργοποιούν τη δυνατότητα και οι τελικοί χρήστες να την επιλέγουν, ρουτίνα που δύσκολα θα εφαρμόζεται.

«Όλη αυτή η διαδικασία καταρρέει εάν ο οργανισμός σας επιβάλει την ενεργοποίηση της παρακολούθησης τοποθεσίας ως υποχρεωτική πολιτική, χωρίς να δίνει στο εργατικό δυναμικό του τη δυνατότητα να εξαιρεθεί», παρατηρεί ο τεχνολογικός ιστότοπος.

Εντατικοποίηση της επιτήρησης σε ήδη κουρασμένους εργαζόμενους

Γιατί αυτό είναι τόσο τρομερό; Έτσι κι αλλιώς, αν ο εργοδότης μας θέλει να μάθει τον τόπο εργασίας μας, δεν μπορεί ήδη να το κάνει μέσω των ενδιάμεσων στελεχών; Μια απάντηση δίνει ο ιστότοπος Windows Central που είναι ανεξάρτητος από τον τεχνολογικό γίγαντα αλλά ασχολείται με όλα τα θέματα που τον αφορούν.

«Υπέθεσα ότι η αμφιλεγόμενη λειτουργία ευθυγραμμίζεται στενά με το σχέδιο επιστροφής στο γραφείο της Microsoft, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με το αν πρόκειται απλώς για σύμπτωση ή για μια σκόπιμη προσπάθεια εντατικοποίησης της επιτήρησης και της μικροδιαχείρισης στον χώρο εργασίας», σημειώνει.

Σε εργαζόμενους που δουλεύουν όλο και περισσότερες ώρες και δυσκολεύονται να αποσυνδεθούν μετά το τέλος του ωραρίου τους, μια τέτοια δυνατότητα στους εργοδότες ίσως δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη πίεση.

www.iefimerida.gr