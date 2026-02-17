Ποια είναι η νέα εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής

Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει η Αντιπύραρχος Έφη Παπαβραμοπούλου, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο στην επικοινωνιακή στρατηγική του Σώματος.

Η κα Παπαβραμοπούλου εντάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1998, ενώ το 2003 εισήχθη στη Σχολή Αξιωματικών, από την οποία αποφοίτησε το 2006. Υπηρέτησε για σειρά ετών ως Επιχειρησιακή Αξιωματικός στον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και στη συνέχεια ανέλαβε τη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών Ηλείας, συμμετέχοντας ενεργά στη διαχείριση σημαντικών δασικών πυρκαγιών στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Το 2017 τοποθετήθηκε στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, αποκτώντας ουσιαστική εμπειρία στον τομέα της δημόσιας ενημέρωσης. Το 2023 υπηρέτησε ως Προϊσταμένη Διοικητικού στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα από το ΕΚΠΑ, ενώ έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένα σεμινάρια σε θέματα διαχείρισης πληροφόρησης και δημοσίων σχέσεων, τόσο στις ΗΠΑ (Northern California Training Center) όσο και στο NATO Basic Public Affairs Officer Course του ΓΕΕΘΑ. Παράλληλα, συνεχίζει τις σπουδές της στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ.

Με επιχειρησιακή εμπειρία, ακαδημαϊκή κατάρτιση και γνώση της λειτουργίας του Σώματος σε όλα τα επίπεδα, η νέα Εκπρόσωπος Τύπου καλείται να ενισχύσει την άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για τη διαχείριση κρίσεων και τη δημόσια επικοινωνία.

Πηγή: firefightingreece.gr