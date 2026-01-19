Πλάνα από κινηματογραφική καταδίωξη στο Μπέβερλι Χιλς: Περιπολικό εμβόλισε κλεμμένο φορτηγό

Σαν γυρίσματα σκηνών ταινίας δράσης έμοιαζαν οι δρόμοι του Μπέβερλι Χιλς, όπου στο φως της ημέρας εξελίχθηκε μία πραγματική αστυνομική καταδίωξη.

Από τα πλάνα που κυκλοφόρησαν αστυνομικοί καταδιώκουν αρχικά με περιπολικά ένα φορτηγάκι, πιθανότατα κλεμμένο, επιχειρώντας να το σταματήσουν.

Διαβάστε επίσης

Το κατάφεραν σχεδόν εμβολίζοντάς το, αλλά η καταδίωξη συνεχίστηκε καθώς ο οδηγός κατάφερε να βγει από το φορτηγό και να το βάλει στα πόδια, με τους αστυνομικούς να τον κυνηγούν, πριν τελικά τον συλλάβουν, βάζοντας τέλος στην περιπετειώδη επιχείρηση.

Newly released footage shows the end of a police chase in Southern California, with authorities seen using their vehicles to stop an allegedly stolen box truck. The suspect attempted to flee on foot but was quickly apprehended by officers in Beverly Hills. https://t.co/ulCiSzPVZr pic.twitter.com/JKDZXhNuqI — ABC News (@ABC) January 19, 2026

newsbomb.gr