Θρύλος του NBA στηρίζει οικονομικά υποψήφιο αστυνομικό

Ο θρύλος του NBA και μέλος του Hall of Fame, Σακίλ Ο’Νιλ, αποφάσισε να καλύψει προσωπικά τα έξοδα της αστυνομικής ακαδημίας για τον Τζόρνταν Γουίλμορ, έναν υποψήφιο αστυνομικό από το Kemah του Τέξας, ο οποίος ξεχωρίζει όχι μόνο για την αποφασιστικότητά του αλλά και για το ύψος του, καθώς φτάνει τα 2,21 μέτρα.

Ο Γουίλμορ, πρώην μπασκετμπολίστας, ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στην ακαδημία, όμως απέτυχε να περάσει τις τελικές κρατικές εξετάσεις για μόλις έναν βαθμό, γεγονός που τον υποχρεώνει να επαναλάβει τη διαδικασία.

Όταν ο Σακίλ Ο’Νιλ ενημερώθηκε για την εξέλιξη, δήλωσε πως θα αναλάβει όλα τα οικονομικά έξοδα, ώστε ο νεαρός να μπορέσει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην προετοιμασία του και να πετύχει τον στόχο του.

Ο ίδιος ο Ο’Νιλ έχει περάσει από αστυνομική εκπαίδευση στο παρελθόν και τόνισε ότι σέβεται ιδιαίτερα όσους επιλέγουν να υπηρετήσουν στο Σώμα, προσθέτοντας πως σκοπεύει να επιστρέψει στο Kemah για να παραστεί στην αποφοίτηση του Γουίλμορ όταν ολοκληρώσει επιτυχώς την ακαδημία.

