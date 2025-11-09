Πίσω από την στολή, υπάρχουν άνθρωποι με ψυχή - Αστυνομικοί βοήθησαν χειρουργημένο άνδρα

Πίσω από την στολή, υπάρχουν άνθρωποι με ψυχή!

Ένα μεγάλο «μπράβο» αξίζει στη ΔΙ.ΑΣ. Βέροιας για την άμεση και ανθρώπινη ανταπόκρισή της σε ένα περιστατικό που συγκίνησε ολόκληρη την γειτονιά. Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης 6 Νοεμβρίου και ώρα 7:00 μ.μ., μια οικογένεια προσπαθούσε να ανεβάσει στο σπίτι τον άνθρωπό της, ο οποίος είχε μόλις επιστρέψει από βαρύ χειρουργείο και δεν μπορούσε να μετακινηθεί μόνος του.

Αρχικά, κάλεσαν το ΕΚΑΒ ζητώντας βοήθεια, όμως λόγω φόρτου και αρμοδιοτήτων δεν υπήρχε διαθέσιμο πλήρωμα για τη συγκεκριμένη υποστήριξη. Χωρίς να χάνουν χρόνο, οι συγγενείς απευθύνθηκαν στην Αστυνομία, ζητώντας εάν είναι δυνατόν να σταλεί κάποιον να βοηθήσει.



Η ανταπόκριση ήταν άμεση από το κέντρο της Άμεσης Δράσης. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, δύο μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο, με τέσσερις αστυνομικούς, που χωρίς δισταγμό προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Με ευγένεια, χαμόγελο και επαγγελματισμό, σήκωσαν τον χειρουργημένο άνδρα και τον μετέφεραν με ασφάλεια στον δεύτερο όροφο του σπιτιού του.



«Ήταν πολύ πρόσχαρα παιδιά, μας είπαν “ό,τι χρειαστείτε, είμαστε εδώ”», ανέφερε ο πολίτης που έστειλε τη μαρτυρία, εκφράζοντας τη βαθιά του ευγνωμοσύνη. Ένα παράδειγμα ανθρωπιάς και προσφοράς που τιμά την Ελληνική Αστυνομία και δείχνει πως πίσω από τη στολή υπάρχουν άνθρωποι με ψυχή.

Πηγή: veriotis.gr