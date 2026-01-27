Πίσω από γνωστό σουβλατζίδικο "κρύβονταν" και άλλες δραστηριότητες - Τι ανακάλυψε η ΕΛ.ΑΣ.

Μία υπόθεση που προκαλεί αίσθηση αποκαλύφθηκε στη Δραπετσώνα, καθώς ένα από τα πιο γνωστά και παλαιότερα σουβλατζίδικα της περιοχής φέρεται να λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 55χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος είχε κληρονομήσει το κατάστημα από τον παππού του και ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία. Οι Αρχές εκτιμούν ότι αξιοποιούσε τη νόμιμη λειτουργία του μαγαζιού για να καλύπτει παράνομες δραστηριότητες.

Η έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Πριν από λίγες ημέρες, αστυνομικοί συνέλαβαν στην οδό Αγίου Δημητρίου έναν 60χρονο άνδρα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 2,1 γραμμάρια ηρωίνης. Όπως προέκυψε, είχε προμηθευτεί την ποσότητα λίγο νωρίτερα μέσα από το συγκεκριμένο κατάστημα.

Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ατόμου, 75χρονου υπηκόου Παλαιστίνης, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο προμηθευτή. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν δύο συσκευασίες με περίπου 20 γραμμάρια ηρωίνης.

Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες, οι οποίες αποκάλυψαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Στο σπίτι του 75χρονου βρέθηκαν πάνω από 200 γραμμάρια ηρωίνης, κοκαΐνη, καθώς και εκατοντάδες έγγραφα ταυτοποίησης – διαβατήρια, ταυτότητες και άδειες διαμονής – πολλά εκ των οποίων θεωρούνται πλαστά.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eleftherostypos.gr στην κατοικία του 55χρονου ιδιοκτήτη στον Πειραιά, οι Αρχές εντόπισαν δεκάδες συσκευασίες με ηρωίνη, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και χάπια φαρμακευτικής ουσίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, η ηρωίνη διακινούνταν προς 25 ευρώ το γραμμάριο, ενώ η κάνναβη προς 5 ευρώ.

Ο 55χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις μικροποσότητας ναρκωτικών και για συμμετοχή σε ληστεία, ενώ ο φερόμενος προμηθευτής διαθέτει βαρύ ποινικό παρελθόν από τη δεκαετία του ’80.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν η υπόθεση συνδέεται με ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών και πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, με πιθανές διασυνδέσεις εκτός Ελλάδας.

