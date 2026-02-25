Πικράκης στο Cretaone 102,3: «Χρειάζονται 1.500 αστυνομικοί στο Ηράκλειο – Ο μάχιμος αστυνομικός πρέπει να είναι στον δρόμο»

Τι δήλωσε στο ραδιόφωνο του CRETAONE 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης

Έξαρση της παραβατικότητας, ιδιαίτερα μεταξύ ανηλίκων, σε συνδυασμό με σοβαρή υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών, συνθέτουν σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αστυνομικών, μια ανησυχητική εικόνα για το Ηράκλειο.

Με αφορμή το νέο περιστατικό κλοπής από ανηλίκους το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Λιοντάρια, επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της αστυνόμευσης στο κέντρο της πόλης.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του CRETAONE 102,3, χαρακτήρισε το φαινόμενο πανελλαδικό και όχι μόνο τοπικό, σημειώνοντας ωστόσο ότι μια μεγάλη πόλη όπως το Ηράκλειο αναπόφευκτα αντιμετωπίζει περισσότερα τέτοια περιστατικά.

Όπως ανέφερε, η τοπική αστυνομία έχει προχωρήσει σε πολλές συλλήψεις για παραβατικότητα ανηλίκων και μικροκλοπές, ενώ υπάρχουν περιπολίες τόσο με ένστολους όσο και με αστυνομικούς με πολιτικά. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «δεν σημαίνει ότι ένα φαινόμενο θα σταματήσει ως εκ θαύματος από τη μια μέρα στην άλλη».

Ο κ. Πικράκης αναφέρθηκε ταυτόχρονα και στον ρόλο της οικογένειας, λέγοντας ότι «πολλά θέματα ξεκινούν από εκεί». Κάλεσε τους γονείς να είναι προσεκτικοί με τις εξόδους των παιδιών, ειδικά σε μικρές ηλικίες, να θέτουν χρονικά όρια και να τα ενημερώνουν για τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο κέντρο, ιδιαίτερα όταν συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός ανηλίκων.

Σοβαρή υποστελέχωση στο Ηράκλειο

Ο κ. Πικράκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της υποστελέχωσης. Όπως είπε, στο Ηράκλειο υπηρετούν περίπου 900 αστυνομικοί και προκειμένου να ισοφαριστεί η αναλογία αστυνομικών ανά πολίτη με την υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως με την Αττική, ο αριθμός θα έπρεπε να φτάσει περίπου τους 1.500.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σημαντικές δυνάμεις απασχολούνται σε μέτρα για αθλητικές διοργανώσεις, συνοδείες ομάδων και άλλες υπηρεσίες, απομακρύνοντας τους «μάχιμους» αστυνομικούς από τις περιπολίες. «Ο μάχιμος αστυνομικός πρέπει να είναι έξω στην περιπολία», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο πολίτης θέλει παρουσία και αίσθημα ασφάλειας στην καθημερινότητά του.

Κενά και στην ενδοχώρα

Αναφερόμενος στην ενδοχώρα, έκανε λόγο για υποστελέχωση αστυνομικών από τα αστυνομικά τμήματα, φέρνοντας ως παράδειγμα το περιστατικό που είχε σημειωθεί στα Βορίζια. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πριν ακόμη συμβεί το περιστατικό είχαν επισημανθεί τα κενά από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, ενώ μετά το επεισόδιο αποσπάστηκαν κάποιοι συνάδελφοι», συμπληρώνοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να στιγματίζεται ένα χωριό ή ένας δήμος, καθώς το συγκεκριμένο περιστατικό θα μπορούσε να είχε λάβει χώρα σε οποιαδήποτε περιοχή του νομού.

Παράλληλα, τόνισε ότι περιοχές όπως η Βιάννος, το Καστέλι ή το Αρκαλοχώρι χρειάζονται αυτάρκεια, καθώς η ενίσχυση από το Ηράκλειο δεν είναι άμεση λόγω αποστάσεων. «Η μικροεγκληματικότητα μας αφορά όλους», σημείωσε, καλώντας την Πολιτεία να ενισχύσει μόνιμα τις υπηρεσίες σε μια περιοχή με αυξημένες ανάγκες και τουριστική κίνηση όλο τον χρόνο.

