Κρατούμενος τα έκανε “γυαλιά - καρφιά” σε Αστυνομικό Τμήμα

Τα έκανε “γυαλιά καρφιά” κρατούμενος στα κρατητήρια του Αιγίου σπάζοντας υδραυλικές εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο χώρος και να κινδυνεύσουν ακόμη πέντε άτομα συγκρατούμενοί του.

Το πρωτοφανές περιστατικό έγινε νωρίς χθες το βράδυ όταν περίπου στις 8 ο 40χρονος Αιγιώτης συνελήφθη στη συμβολή των οδών Κλεομένους Οικονόμου και Βασιλέως Κωνσταντίνου έχοντας εμπλοκή σε τροχαίο και αρνούμενος να υποβληθεί σε αλκοολομέτρηση.

Στη συνέχεια και ενώ είχε συλληφθεί και βρισκόταν στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος σε έξαλλη κατάσταση έσπασε τις υδραυλικές εγκαταστάσεις προκαλώντας πλημμύρα στο κρατητήριο πετώντας κομμάτια από αυτές μέσα στο χώρο, ενώ επιτέθηκε φραστικά σε αστυνομικούς οι οποίοι επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.

Ευτυχώς κατά τη διάρκεια του επεισοδίου κανείς δεν τραυματίστηκε.

Για την συμπεριφορά του σχηματίστηκε νέα δικογραφία σε βάρος του και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Αιγίου.

