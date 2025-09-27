Πιερρακάκης: Το κόστος από την εφαρμογή του 13ου μισθού θα ήταν 1,35 δισ. ευρώ κι εμείς δίνουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ

Σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ αποτιμάται για τους δημοσίους υπαλλήλους το συνολικό όφελος από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ . «Το 2026, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν συνολικά το ποσό αυτό στους λογαριασμούς τους», επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στη δημοσιογράφο Λουκία Γκάτσου , στην εκπομπή “Kontra 24” του τηλεοπτικού σταθμού Kontra Channel.

Το παραπάνω όφελος θα προκύψει από:

Τις αυξήσεις σε Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, κόστους 240 εκ. ευρώ

Την αύξηση στον κατώτατο μισθό που με τη σειρά της οδηγεί σε αύξηση σε όλους τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, κόστους 360 εκ. ευρώ

Την μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους δημοσίους υπαλλήλους, κόστους 400 εκ. ευρώ

«Το κόστος από την εφαρμογή του 13ου μισθού θα ήταν 1,35 δισ. ευρώ κι εμείς δίνουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης. «Όταν λέμε μειώνουμε τους άμεσους φόρους, αυτό αφορά δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας από την οποία αφαιρείς βάρη» συμπλήρωσε.

Ο κ Πιερρακάκης κατέστησε σαφές ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος». Έκανε λόγο για «τη μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει ποτέ». «Κάναμε μια μεταρρύθμιση: αλλάξαμε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα φορολογίας στην Ελλάδα και αυτό θα ισχύσει από την Πρωτοχρονιά» πρόσθεσε ο Υπουργός.

Ερωτηθείς σχετικά με το μοντέλο της Σουηδίας που μείωσε προσωρινά τον ΦΠΑ στα τρόφιμα, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε: « Η Σουηδία δεν παίρνει μόνιμα μέτρα, αυτό που ανακοίνωσαν είναι μέτρο προσωρινό . Τα δικά μας μέτρα, αυτά που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ, είναι μόνιμα». «Είμαστε σε μια διαδρομή που αφαιρεί προβλήματα. Είμαστε πάνω από κάθε πρόβλημα . Κάθε σπιθαμή χώρου που δημιουργείται, προτεραιοποιείται για να πάει σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη, πάντα όμως με μία λογική».

Αναφορικά με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μέτρα ύψους 4 δισ. ευρώ ,επιπλέον του 1,76 δισ. ευρώ που εξήγγειλε η κυβέρνηση, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε : «Το ΠΑΣΟΚ προτείνει συνολικά μέτρα 5,76 δισ. ευρώ που ισοδυναμούν με 2 επιπλέον φόρους ΕΝΦΙΑ». «Δηλαδή θα πληρώναμε 3 ΕΝΦΙΑ. Η αντιπολίτευση ζει σε επαυξημένη πραγματικότητα».

Απαντώντας σε ερώτημα για πιθανή ίδρυση νέων κομμάτων και την επίπτωσή τους στη δυναμική της κυβέρνησης , ο Υπουργός ήταν σαφής: « Σε μια Δημοκρατία, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να σηκώσει το χέρι του. Αλλά καλό θα είναι να έχει κάτι να πει. Διότι καλώς ή κακώς πλέον ,το 2025, όταν σηκώνεις το χέρι σου δεν μπορείς να πεις μόνο συνθήματα. Έχουμε την ευθύνη να μιλάμε με όρους αλήθειας».