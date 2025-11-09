Πέθανε ο υπάλληλος που έπεσε από το απορριμματοφόρο – Ήταν πατέρας 3 παιδιών

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του 47χρονου υπαλλήλου καθαριότητας στον δήμο Ακτίου – Βόνιτσας, που έδινε μάχη για τη ζωή του εδώ και κάποιες ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο 47χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά όταν κατά την διάρκεια της εργασίας του έπεσε από το σκαλί του απορριμματοφόρου και χτύπησε στο κεφάλι του, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 09.11.2025, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία του δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

Διαβάστε επίσης

Μετά το εργατικό ατύχημα που είχε Μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Λευκάδας όπου και διασωληνώθηκε και στην συνέχεια διακομίστηκε στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων όπου και δυστυχώς παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Ο εκλιπών ήταν βιοπαλαιστής, ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία και πατέρας τριών παιδιών. Η απώλειά του σκορπά βαρύ πένθος σε συγγενείς και φίλους.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ακτίου-Βόνιτσας

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ακτίου-Βόνιτσας εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση. Αναφέρει:

Έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Χρήστος Μητσούρας που είχε εργατικό ατύχημα εκτελώντας την εργασία του με το πλήρωμα του απορριμματοφόρου. Ο Χρήστος ήταν 47 ετών, βιοπαλαιστής και πατέρας 3 παιδιών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ακτίου Βόνιτσας, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του και υπομονή…

Πηγή: newsit.gr