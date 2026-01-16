Πέθανε η Μέλπω Ζαρόκωστα

Η Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε σε ηλικία 92 ετών, υπήρξε μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, με μια πορεία που ξεκίνησε από την Αθήνα και απλώθηκε μέχρι την Αυστραλία, πριν επιστρέψει για να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στην ελληνική καλλιτεχνική ζωή.

Γεννημένη το 1933 στον Πειραιά, κόρη του Ηλία Ζαρόκωστα και της Δέσποινας Σπυροπούλου, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που της πρόσφερε μόρφωση και καλλιτεχνικά ερεθίσματα. Μετά τον πόλεμο η οικογένειά της μετανάστευσε αρχικά στην Αλεξάνδρεια και στη συνέχεια στην Αυστραλία, όπου η νεαρή τότε Μέλπω αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό της για το θέατρο, παρά τις αντιρρήσεις των γονιών της Greece & Co. Σπούδασε υποκριτική στο Metropolitan Theater και στο Canandale School of Radio Studies στο Σίδνεϊ, όπου έμαθε επίσης σκηνοθεσία και σεναριογραφία, και έμεινε εκεί συνολικά έντεκα χρόνια, ξεκινώντας την καλλιτεχνική της πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση.

Με την επιστροφή της στην Ελλάδα, η Ζαρόκωστα εντάχθηκε ενεργά στο ελληνικό θέατρο και στον κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε πλήθος παραστάσεων και ταινιών. Στον κινηματογράφο έγινε γνωστή μέσα από έργα όπως Death Strikes Again (1961) και Το λεβεντόπαιδο (1969), όπου ερμήνευσε τη Νόρα Αθανασίου. Παράλληλα, η δημιουργική της φύση την οδήγησε και στη συγγραφή, με σημαντική παρουσία σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως η σειρά Απ’ την κωμωδία στο δράμα (1970), για την οποία έγραψε 175 επεισόδια, καθώς και οι Αληθινές ιστορίες (1974).

Η καλλιτεχνική της πορεία χαρακτηρίστηκε από συνέπεια, ευαισθησία και βαθιά αγάπη για το θέατρο. Παρέμεινε ενεργή και παρούσα στους αγώνες των ηθοποιών, όπως σημείωσε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, υπογραμμίζοντας τη σταθερή της παρουσία και την προσφορά της στην κοινότητα των καλλιτεχνών. Η ζωή και η καριέρα της Μέλπως Ζαρόκωστα συνθέτουν το πορτρέτο μιας γυναίκας που ακολούθησε με πείσμα την τέχνη της, αφήνοντας πίσω της ένα έργο που συνδέει τον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο με μια εποχή δημιουργικής άνθησης.

Πληροφορούμενη την απώλεια της Μέλπως Ζαρόκωστα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μέλπως Ζαρόκωστα, η οποία διέγραψε μια γονιμότατη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη.

Με στέρεες σπουδές στην υποκριτική στην Αυστραλία, ξεκίνησε εκεί την πολύχρονη σταδιοδρομία της, ερμηνεύοντας από νωρίς απαιτητικούς ρόλους του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του θεάτρου της πολυπληθούς ελληνικής παροικίας.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, η Μέλπω Ζαρόκωστα κέρδισε δικαιωματικά μια εξέχουσα θέση τόσο στο σανίδι, όσο και στη μεγάλη οθόνη, μέσω της οποίας συστήθηκε και έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο ευρύ κοινό, για να συνεχίσει με επιλεκτικές παρουσίες στην τηλεόραση.

Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας, ευρύτατου διαμετρήματος και διακριτού αποτυπώματος, η Μέλπω Ζαρόκωστα τίμησε επάξια κάθε ρόλο με τον οποίο αναμετρήθηκε. Την μεγάλη της αφοσίωση στην Τέχνη και τη διάχυσή της πιστοποιεί η πολύπλευρη ενασχόλησή της με αυτή, καθώς δεν περιορίστηκε στην υποκριτική, αλλά συστηματικά επιδόθηκε στη μετάφραση και τη διασκευή έργων για το θέατρο, το ραδιόφωνο και τη μικρή οθόνη. Υπήρξε δε πάντοτε μια διακριτική και σεμνή παρουσία στον χώρο, στεκόμενη πάντοτε μακριά από την περιττή και άσκοπη προβολή, κάτι που της προσέφερε αφειδώλευτα την αγάπη και την εκτίμηση των ομοτέχνων.

Στην οικογένειά της, τους φίλους και τους συναδέλφους της απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια".