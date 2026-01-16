Καταδίωξη στη Λ. Αθηνών: Δύο οδηγοί μηχανής δεν σταμάτησαν σε σήμα ελέγχου, ο ένας συγκρούστηκε με λεωφορείο

Σοβαρό περιστατικό καταδίωξης σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη δυτική Αθήνα, όταν οι αναβάτες δύο μοτοσικλετών αρνήθηκαν να σταματήσουν σε σήμα για έλεγχο από την ΕΛ.ΑΣ.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε περίπου στις 15:00 στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου προς Δαφνί, όπου οι αναβάτες ανέπτυξαν ταχύτητα και επιχείρησαν να διαφύγουν, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Η μία μοτοσικλέτα ακινητοποιήθηκε στην οδό Άρτης 5, ενώ ο οδηγός της δεύτερης, στην προσπάθειά του να ξεφύγει, συγκρούστηκε με λεωφορείο στην οδό Σπάρτης.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Όπως διαπιστώθηκε, και οι δύο αναβάτες είναι ημεδαποί, γεννημένοι το 2009.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η μία μοτοσικλέτα είχε δηλωθεί κλεμμένη το ίδιο πρωί, ενώ η δεύτερη τον Νοέμβριο του 2025.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου.

