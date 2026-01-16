Καταγγελία κατά του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας: «Αποκλείουν 13χρονη μαθήτρια με αναπηρία από εκδρομές και δράσεις»

Την άμεση παρέμβαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και του Υπουργείου Παιδείας ζητά το Σωματείο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ηλείας προκειμένου να τηρηθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία υποχρεώσεις, της σχολικής νοσηλεύτριας που έχει αναλάβει την υποστήριξη 13χρονης μαθήτριας με αναπηρία του Μουσικού Σχολείου Βαρθολομιού.

Όπως τονίζει σε σχετική δημόσια καταγγελία του, το Σωματείο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, “ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, δείχνει μηδενική ενσυναίσθηση απέναντι στα προβλήματα των παιδιών- μαθητών με αναπηρία καθώς μετά από αλλεπάλληλες τηλεφωνικές οχλήσεις από τον πρόεδρο του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ηλείας Γιώργο Παπανικολόπουλο, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου επικοινώνησε μαζί του, σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει 13χρονη μαθήτρια από τη περιοχή της Γαστούνης που φοιτά στο Μουσικό Σχολείο Βαρθολομιού και η σχολική νοσηλεύτρια αρνείται να τη συνοδεύσει σε εκδρομές και δράσεις που υλοποιεί το σχολείο της”.

Επιπλέον, επισημαίνετε πως “ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας μεταφράζοντας με το δικό του τρόπο την τροποποίηση του 2021 που αφορά την Υπουργική Απόφαση 88348/Δ3/2018 (ΦΕΚ Β 2038/2018), επεσήμανε ότι η σχολική νοσηλεύτρια δεν είναι υποχρεωμένη να συνοδεύει τη μαθήτρια πέρας του σχολικού ωραρίου σε δράσεις που υλοποιούνται από τη σχολική μονάδα, καθώς οφείλει να στηρίζει και άλλα παιδιά- μαθητές. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας γνωρίζει ωστόσο πολύ καλά ότι η εν λόγω τροποποίηση αφορά στη υποχρέωση του σχολικού νοσηλευτή, να υποστηρίζει το σύνολο των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης και φοιτούν σε αυτήν, καθώς και στο ότι η άσκηση των καθηκόντων του δύναται να επεκτείνεται και σε μαθητές με έγκριση υποστήριξης συστεγαζόμενων σχολείων, με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης” και καταλήγει ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, η μοναδική μαθήτρια για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή είναι η 13χρονη μαθήτρια και πως δεν υφίσταται απόφαση υποστήριξης της νοσηλεύτριας για άλλους μαθητές συστεγαζόμενων σχολείων. “Η άρνηση της σχολικής νοσηλεύτριας να συνοδεύσει τη μαθήτρια σε εκπαιδευτικές εκδρομές με διανυκτέρευση, παραβιάζει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εν λόγω Υπουργική Απόφαση και στερεί από τη μαθήτρια το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής στις δραστηριότητες του σχολείου της- θέτοντας τη στο περιθώριο. Το Σωματείο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Ηλείας ζητάμε την άμεση παρέμβασή τόσο του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όσο και του υπουργείου Παιδείας , ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της σχολικής νοσηλεύτριας με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία υποχρεώσεις της, ή σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης της να ασκήσει τα καθήκοντά της πλήρως, την άμεση αντικατάστασή της, με πρόσωπο που μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς στις ανάγκες της μαθήτριας και να της επιτρέψει να συμμετάσχει με ασφάλεια και χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες” καταλήγει.

