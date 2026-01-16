Ρομά έκλεψε... οστά από νεκροταφείο και ζητά λύτρα για να τα επιστρέψει στη σύζυγο του νεκρού

Ένα απίστευτο περιστατικό κατήγγειλε στην αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης (15/1) μία 65χρονη γυναίκα στους Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ένας 50χρονος Ρομά πήγε στο τοπικό νεκροταφείο και άρπαξε τα οστά του συζύγου της.

Η ίδια ανέφερε ότι ο 50χρονος προχώρησε σε ανάρτηση στο TikTok, όπου ζητούσε χρηματικό ποσό ύψους 1.000 ευρώ για να επιστρέψει τα οστά. Αργότερα, ο δράστης διέγραψε τον λογαριασμό του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 65χρονη υπέβαλε μήνυση κατά του άνδρα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων. Το αυτόφωρο για τον 50χρονο λήγει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (16/1).

