Περιστατικό σε σούπερ μάρκετ - Αστυνομικός (εκτός υπηρεσίας) έδωσε τη λύση

Περιστατικό κλοπής σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης επί της οδού 2ας Νοεμβρίου στον Βόλο, προκαλώντας αναστάτωση σε πελάτες και προσωπικό.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του THENEWSPAPER, ένας άνδρας μπήκε στο κατάστημα και κινήθηκε προς το τμήμα της κάβας. Εκεί, φέρεται να πήρε ένα μπουκάλι ουίσκι και να το έκρυψε μέσα στο μπουφάν του, επιχειρώντας στη συνέχεια να αποχωρήσει ανενόχλητος.

Ωστόσο, η κίνησή του έγινε άμεσα αντιληπτή τόσο από πελάτες όσο και από υπαλλήλους, οι οποίοι ενημέρωσαν το προσωπικό ασφαλείας. Τη στιγμή που ο δράστης κατευθυνόταν προς την έξοδο, υπάλληλοι προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

Καθοριστική όμως ήταν η παρέμβαση ενός αστυνομικού εκτός υπηρεσίας που τύχαινε να βρίσκεται στο κατάστημα ως πελάτης. Ο αστυνομικός καταδίωξε τον άνδρα λίγα μέτρα έξω από την είσοδο και τον ακινητοποίησε, μέχρι να φτάσει περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη σύλληψή του, ο δράστης φέρεται να απολογήθηκε, λέγοντας πως «δεν αισθανόταν καλά ψυχολογικά» και πως «ήθελε απλώς να πιει», επικαλούμενος προσωπικά προβλήματα.