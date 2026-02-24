Περισσότερα από 6 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν μετά από έρευνα αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και του Τ.Δ.Ε.Ε. Αγίου Παντελεήμονα

Μετά από συνεργασία αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/ Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθη, βραδινές ώρες της 21-2-2026 στην περιοχή του Γαλατσίου, 46χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων αναφορικά με άτομο που διακινεί ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες αποθηκεύει εντός καταστήματος στην ευρύτερη περιοχή του Γαλατσίου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δραστηριότητα.

Ανωτέρω αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν, βραδινές ώρες της 21-2-2026, στην περιοχή του Γαλατσίου και μετά από έρευνα στο κατάστημα που αποθήκευε τις ναρκωτικές ουσίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-6- κιλά και -906- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -3.050- ευρώ,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

-4- ασύρματοι,

-15- φυσίγγια,

-3- κινητά τηλέφωνα και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.