Συλλήψεις 4 ατόμων για τροχονομικές παραβάσεις

Αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, διενεργούν συστηματικά ελέγχους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το προηγούμενο 24ωρο, συνελήφθησαν:

από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, πρωινές ώρες χθες (23-02-2026) στη Μενεμένη, 25χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί επικίνδυνα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, πραγματοποιώντας ελιγμούς με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα και πεζούς και παραβίασε δύο (2) ερυθρούς σηματοδότες, ενώ στη συνεχεία αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό οινοπνεύματος οπότε τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι πάνω από 1.10 %. Επίσης στερείται ελληνικής άδειας ικανότητας οδήγησης.

από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες χθες (23-02-2026) στην περιοχή της Ξηροκρήνης, 33χρονος ημεδαπός, διότι κατελήφθη να οδηγεί όχημα ιδιοκτησίας του, φέροντας άλλες πινακίδες κυκλοφορίας από αυτές που του αντιστοιχούν, καθώς αυτές είχαν αφαιρεθεί από τη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης λόγω προγενέστερων τροχονομικών παραβάσεων του, όπως ομοίως και η άδεια κυκλοφορίας και η άδεια ικανότητας οδήγησής του.

από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (24-02-2026) στο κέντρο της πόλης, 41χρονος ημεδαπός, καθώς κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλης.

από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε., πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (24-02-2026) στην Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, 41χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Δ.Χ.Φορτηγό με επικαθήμενη καρότσα, υπό την επήρεια αλκοόλης.

Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.