Περισσότερα από 22 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης

Από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης εντοπίστηκε προχθες (18-9-2025) το μεσημέρι στην Εγνατία οδό Ξάνθης – Κομοτηνής, ένας αλλοδαπός ο οποίος και συνελήφθη κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον δράστη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκαν κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου δύο βαλίτσες και ένα σακίδιο που περιείχαν συνολικά -22- νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -22- κιλών και -820- γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες κάνναβης, τρία κινητά τηλέφωνα και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.