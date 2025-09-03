Περισσότερα από 100 κιλά κάνναβης, κατασχέθηκαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου

Συνελήφθησαν τρείς αλλοδαποί, στις 31-08-2025 το βράδυ και προχθες (01-09-2025) το μεσημέρι, σε περιοχή της Εύβοιας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, οι αστυνομικοί, εντόπισαν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα στην ευρύτερη περιοχή της Καρύστου, σε ένα εκ των οποίων επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί συλληφθέντες.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ ταξιδιωτικοί σάκοι που περιείχαν εκατόν εννέα αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους εκατό έντεκα κιλών και δύο κινητά τηλέφωνα. Τα ανωτέρω οχήματα κατασχέθηκαν ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης προανακριτικής διαδικασίας που ενεργείται για την υπόθεση, σε συνεργασία με τους Αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας προέκυψε ότι οι ανωτέρω αλλοδαποί, αποτελούν μαζί με δύο ακόμη άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης.

Το προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος από την πώληση της ως άνω ποσότητας ναρκωτικής ουσίας εκτιμάται ότι θα ανέρχονταν τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των τριακοσίων τριάντα χιλιάδων (330.000) ευρώ.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, για την ταυτοποίηση και σύλληψη των συνεργών των συλληφθέντων, εντοπίστηκε και συνελήφθη τρίτος αλλοδαπός συνεργός.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας.